¿Te imaginas tener una foto con un elefante? Pasos para agregar animales a tus fotografías con IA; el prompt perfecto

La Inteligencia Artificial no ha permitido crear fotografías de todo tipo, abriendo un mundo de posibilidades para reinventar las imágenes que compartimos en redes sociales, pero ¿cómo agregar animales a mis fotos?

Pasos para crear fotos con animales utilizando la IA

¡No te quedes sin la tuya! Las fotografías con animales pueden realizarse de manera gratuita en Gemini, la plataforma de Inteligencia Artificial de Google; puede realizarse en la versión web o en la aplicación.



Elige la imagen que más te gusta.

Ingresa a Gemini , puede ser la versión web o en la app.

, puede ser la versión web o en la app. Coloca el prompt adecuado. Recuerda que debe ser directo y claro.

adecuado. Recuerda que debe ser directo y claro. Cambia el prompt las veces que quieras, puedes agregar el número y tipo de animales que quieras que aparezcan en tu fotografía .

. Guarda la imagen y ¡listo!, ya puedes compartirla en redes sociales.

Si quieres mejorar la calidad de tu fotografía con animales creada con Inteligencia Artificial, puedes utilizar algunas herramientas como Photoshop, Lightroom, Cnva o PicsArt, entre otras.

¿Cuál es el prompt perfecto para crear fotos con animales en IA?

El prompt perfecto para crear fotos con animales en Gemini es rápido y sencillo; sin embargo, es importante dar indicaciones específicas sobre cómo es que quieres que luzca tu imagen.

Prompt para agregar perros en tus fotos con IA

"Integra cinco perros dálmatas en la imagen, manteniendo la misma iluminación, personas, sombras, perspectiva y gradación de color. Los perros dálmatas deben integrarse armoniosamente.”

Recuerda que puedes cambiar la cantidad o la raza de los perros. Además, puedes agregar más detalles.

Prompt para agregar otros animales con IA

"Integrate (elephants) into the image, maintaining identical lighting, person, shadows, perspective, and color grading. The (6) should blend seamlessly with the environment, showing natural behavior, calm posture, and highly detailed fur texture — no direct eye contact with the camera."

En los paréntesis marcados con negritas, puedes colocar el número y el animal que quieras que aparezca en tus fotografías. En redes sociales. algunos usuarios agregan elefantes, perros, conejos, leones, entre otros.

Consejos para mejorar tus fotos con animales en IA

Te compartimos algunos consejos para que las fotografías con diferentes animales salgan con una mejor calidad.

