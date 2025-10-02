¡De novios a ‘modelos’! Pasos para crear una sesión de fotos en parejas con la IA de Gemini

¡De ensueño! Decenas de parejas han creado sesiones fotográficas con ayuda de Gemini, Inteligencia Artificial de Google, llenando a las redes sociales de imágenes de momentos únicos y de gran calidad.

En las últimas semanas, se han compartidos distintos tipos de imágenes creadas con IA, pero ¿cómo hacer una sesión de fotos con mi pareja?

Paso para crear una sesión de fotos con tu pareja en Gemini

¡Toma nota! La sesión de fotos en pareja puede crearse de manera gratuita en Gemini, y puede realizarse desde el sitio web o desde la aplicación.

Para crear la sesión, lo único que necesitas es una fotografía con tu pareja, puede ser una en la que salgan juntos o individuales. Estos son los pasos que debes seguir.



Ingresa a Gemini

Carga la fotografía de ambos a la plataforma; puedes hacerlo en el botón de más ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla.

Ingresa el prompt ; recuerda que debes ser específico con las instrucciones.

; recuerda que debes ser específico con las instrucciones. Envía la imagen con las instrucciones, y ¡listo!

Para tener completa la sesión de fotos con tu pareja debes hacerla una por una en Gemini, por lo que debes tener mucha paciencia, pues el proceso podría tardar un poco.

Los mejores ‘prompts’ para crear una sesión de fotos en pareja con IA

Para crear la sesión de fotos en pareja con Gemini se necesitan varios ‘prompts’, ya que las imágenes deben hacerse una por uno. Es importante que escribas las instrucciones con detalles.

Te compartimos los prompts perfectos para crear las fotografías con tu pareja.

FOTOS DE ESTUDIO

“Edita la fotos, en una foto profesional del estudio, mostrando a una pareja ligeramente abrazados, mujeres con largos vestidos negros sethigh y zapatos negros hils. hombres con pantalón mezclilla oscuro y botas vaqueras y camisa de manga larga negra y un ramo de rosas rojas. iluminación suave y mínima, produciendo una sombra firme y una atmósfera malhumorada. pose corporal relajada, el hombre viendo a la mujer, fondo liso, estética simple y moderna, SIN NINGÚN CAMBIO EN LOS ROSTROS en calidad HD”

FOTOS DE ESTUDIO EN BLANCO Y NEGRO CON ROPA BLANCA

“Crea una imagen de esta pareja a partir de la foto posando sobre un fondo limpio y blanco, lo que crea un tema simple, brillante y aireado. El estado de ánimo de la foto se siente tranquilo y reflexivo, transmitido por su postura relajada y expresión reflexiva. Lleva una camisa blanca holgada con botones y unos vaqueros azules lavados claros, lo que le da al atuendo un toque casual pero elegante y clásico. Copia su peinado, su cara y su expresión facial. Haz que parezca realista”

FOTOS DE EMBARAZO

“Cree un retrato editorial realista de película hiperHD de la persona enviada (conserve la cara al 100%),

Una sesión de fotos de pareja de maternidad, mujer con un vestido largo rosa puro con detalles florales en el pecho, hombros presumiendo ligeramente, mostrando su vientre de contorno con gracia, sin dejar su vientre demasiado grande, manteniendo su rostro más delgado y delicado, hombre con pantalones ligeros y camiseta rosa, de pie cerca y sosteniendo su vientre suavemente, fondo de cuello neutro, cuello suave y frío, estilo de fotografía de contorno profesional, ultra detallado, resolución 8K. Cabello de mujer largo y ondulado

Mantén nuestras caras igual que las originales”

FOTOGRAFÍAS DE VIAJE

“Crea una fotografía de una Pareja en Primer Plano (Selfie sonriente)

• Pareja: Un hombre y una mujer muy cerca de la cámara, sonriendo, en lo que parece ser una selfie. El hombre lleva gafas de sol y un abrigo neutro. La mujer también lleva gafas de sol y un abrigo color camello, y luce una boina roja (otro accesorio recurrente). No cambies los rostros. Fondo: La Torre Eiffel se ve imponente y muy cerca, indicando que están justo en la base o en una posición muy cercana a ella. El cielo es azul con algunas estelas de aviones”