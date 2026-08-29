¿Tu perro ya tiene más de 6 años? Estos cuidados podrían cambiar la vida de tu perro viejito

Que un perro entre en su etapa senior no significa que esté enfermo. Al igual que ocurre con las personas, el envejecimiento es un proceso natural que trae cambios en su cuerpo y que requiere algunos cuidados adicionales para detectar a tiempo cualquier problema de salud. Conoce cuáles son los cuidados para un perro viejito.

¿Cuáles son los cuidados para los perritos viejitos?

La edad en la que un perro es considerado mayor depende, entre otros factores, de su tamaño. En razas grandes, esta etapa puede comenzar aproximadamente entre los 6 y los 7 años, por lo que es importante poner atención a sus necesidades desde ese momento.

Visitas al veterinario

Las revisiones se vuelven más importantes; uno de los principales cuidados para un perro senior es mantener visitas periódicas al veterinario. La revisión constante permite detectar de manera temprana enfermedades o cambios relacionados con la edad.

La recomendación de la UNAM, es llevarlo a consulta al menos cada seis meses, aunque la frecuencia puede variar dependiendo de su estado de salud y de las indicaciones del veterinario.

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No descuides sus vacunas y desparasitación

La prevención también es fundamental durante esta etapa. Mantener actualizado su esquema de vacunación y desparasitación ayuda a protegerlo frente a diferentes enfermedades y parásitos.

Además, las visitas al veterinario son una oportunidad para revisar si necesitas algún ajuste en su calendario preventivo.

Su alimentación también puede cambiar

Conforme tu perro envejece, puede necesitar una alimentación diferente a la que consumía durante su etapa adulta. Existen alimentos formulados para perros senior, diseñados de acuerdo con sus necesidades nutricionales.

Sin embargo, no todos los perros mayores necesitan reducir la proteína. La cantidad y el tipo de alimento deben determinarse considerando factores como su tamaño, actividad física, peso y estado de salud, por lo que es recomendable consultar al veterinario antes de modificar su dieta.

Envejecer no significa dejar de disfrutar

Un perro viejito puede continuar teniendo una vida activa y feliz. La clave está en acompañar sus cambios, mantener la prevención y detectar cualquier alteración a tiempo.

Si notas cambios en su apetito, peso, movilidad, comportamiento, sueño o energía, no los atribuyas a la edad: una revisión a tiempo puede ayudar a determinar si existe algún tipo de problema que requiera atención.