¿Cómo es grabar “La Casa del Dragón”? Los protagonistas revelan detalles

Hace 4 años arrancó una de las series más exitosas de los últimos tiempos: La Casa del Dragón, la cual es una precuela de la también exitosa “Juego de Tronos”, proyectos que han logrado reunir a la gente frente al televisor cada semana para ver cada episodio, literalmente como si fuera una telenovela mexicana.

pero ¿qué hay detrás de una serie como esta? ¿Cómo viven su propia serie los protagonistas? ellos mismos nos cuentan los retos que les representan a la hora de grabar.

