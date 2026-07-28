Metro CDMX con retrasos e incidencias EN VIVO para hoy 28 de julio del 2026
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, martes 28 de julio, con información sobre retrasos, afluencia, incidencias y el avance de los trenes en las 12 Líneas.
Desde las primeras horas de este martes 28 de julio, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) moviliza a millones de personas que se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la capital.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) opera con un horario de 05:00 a 00:00 horas y transporta en promedio más de 4 millones de pasajeros al día.
Durante esta jornada pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten el avance de los trenes en algunas Líneas y estaciones.
En esta cobertura EN VIVO te compartimos los reportes más recientes de los usuarios, así como la información oficial del Metro CDMX para que planees tu viaje y evites contratiempos.
Metro CDMX con retrasos e incidencias EN VIVO para hoy 28 de julio del 2026
Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, A y B con afluencia moderada
El Metro CDMX informó, a través de su cuenta de X, que las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, A y B reportan afluencia moderada y circulación constante de trenes y recuerda a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 28, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/DoBBOhyc7Z
Líneas 3, 9 y B con retrasos de hasta 20 minutos por estación
A pesar de que el Metro CDMX registra baja afluencia en todas sus rutas, usuarios se quejan de largos tiempos de espera en:
- Línea 3
- Línea 9
- Línea B
Por lo que recomienda a sus pasajeros tomar previsiones para llegar con bien a sus trabajos, escuelas o destinos en general.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 28, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/6GRmewLS3K
¿Está la estación Zócalo/Tenochtitlán abierta?
Hasta el momento, el Metro de la CDMX informó que todas las estaciones de sus 12 Líneas se mantienen abiertas, con especial atención a la inquietud de los usuarios sobre la parada Zócalo/Tenochtitlán.