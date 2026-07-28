tva (1).png

Metro CDMX con retrasos e incidencias EN VIVO para hoy 28 de julio del 2026

Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, martes 28 de julio, con información sobre retrasos, afluencia, incidencias y el avance de los trenes en las 12 Líneas.

Metro CDMX
El Metro CDMX brinda servicio con un horario de 05:00 a 00:00 horas entre semana.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Desde las primeras horas de este martes 28 de julio, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) moviliza a millones de personas que se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la capital.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) opera con un horario de 05:00 a 00:00 horas y transporta en promedio más de 4 millones de pasajeros al día.

Durante esta jornada pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten el avance de los trenes en algunas Líneas y estaciones.

En esta cobertura EN VIVO te compartimos los reportes más recientes de los usuarios, así como la información oficial del Metro CDMX para que planees tu viaje y evites contratiempos.

Metro CDMX con retrasos e incidencias EN VIVO para hoy 28 de julio del 2026

Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, A y B con afluencia moderada

El Metro CDMX informó, a través de su cuenta de X, que las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, A y B reportan afluencia moderada y circulación constante de trenes y recuerda a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones.

Líneas 3, 9 y B con retrasos de hasta 20 minutos por estación

A pesar de que el Metro CDMX registra baja afluencia en todas sus rutas, usuarios se quejan de largos tiempos de espera en:

- Línea 3
- Línea 9
- Línea B

Por lo que recomienda a sus pasajeros tomar previsiones para llegar con bien a sus trabajos, escuelas o destinos en general.

¿Está la estación Zócalo/Tenochtitlán abierta?

Hasta el momento, el Metro de la CDMX informó que todas las estaciones de sus 12 Líneas se mantienen abiertas, con especial atención a la inquietud de los usuarios sobre la parada Zócalo/Tenochtitlán.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX Transporte en México