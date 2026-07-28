Metro CDMX con retrasos e incidencias EN VIVO para hoy 28 de julio del 2026

Desde las primeras horas de este martes 28 de julio, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) moviliza a millones de personas que se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la capital.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) opera con un horario de 05:00 a 00:00 horas y transporta en promedio más de 4 millones de pasajeros al día.

Durante esta jornada pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten el avance de los trenes en algunas Líneas y estaciones.

En esta cobertura EN VIVO te compartimos los reportes más recientes de los usuarios, así como la información oficial del Metro CDMX para que planees tu viaje y evites contratiempos.