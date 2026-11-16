Un frenón inesperado, un cambio brusco de dirección y, de pronto, un grupo de personas que exige dinero por un supuesto accidente. Así pueden actuar los llamados montachoques, quienes provocan incidentes viales intencionalmente para extorsionar a otros automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre esta práctica y pidió a los conductores mantenerse atentos para reconocer las señales y evitar caer en estas situaciones.

¿Cuáles son las señales para identificar a un montachoques?

De acuerdo con las recomendaciones de la SSC, hay cinco comportamientos que pueden ayudar a identificar este tipo de extorsión:

Vehículos sospechosos: pueden tener modificaciones en la carrocería para hacerlos más resistentes, golpes visibles o incluso circular sin placas.

Operan en grupo: varias personas pueden participar y mostrarse agresivas o intimidantes desde el primer momento.

Provocan el accidente: realizan frenados bruscos o cambios inesperados de dirección para ocasionar una colisión.

Presionan para llegar a un acuerdo: buscan evitar que intervengan las aseguradoras o los agentes de tránsito y exigen resolver el problema de inmediato.

Amenazan y exigen dinero: pueden intimidar o agredir al conductor, pedirle efectivo, llevarlo a un cajero o presionarlo para acudir con determinados mecánicos.

🚘💥⚠️ ¡Mantente alerta! Los llamados #Montachoques pueden provocar incidentes viales para exigir dinero. Identifica las señales, evita confrontaciones y solicita apoyo: 👮🏻👮🏻 ☎️ 911 📱 55 5208 9898 (Unidad de Contacto del Secretario) https://t.co/C3ocVuS3Bl — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 16, 2026

¿Qué hacer si eres víctima de montachoques en CDMX?

Si sospechas que un accidente fue provocado para extorsionarte, evita confrontar a los involucrados y no cedas ante las amenazas o presiones para entregar dinero.

La SSC recomienda solicitar apoyo de las autoridades y mantenerse alerta ante cualquier comportamiento sospechoso.

Estos son los números de contacto:

Emergencias: 911.

Unidad de Contacto del Secretario: 55 5208 9898.

También puedes consultar información a través de las cuentas oficiales de la SSC y la Unidad de Contacto del Secretario en X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.