¿Cómo sonará la alerta sísmica en tu celular? Este será el sonido durante el Simulacro Nacional 2025

El 19 de septiembre 2025 se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional 2025, una oportunidad para reforzar la cultura de prevención en México, y como parte de esta preparación, la alerta sísmica sonará en todos los celulares del país, pero ¿cómo será el sonido?

¿Cómo sonará la alerta sísmica en tu celular durante el Simulacro Nacional 2025?

¡Maten la calma! La Coordinación Nacional de Protección Civil reveló que la alerta sísmica sonará en los celulares este 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas, y vendrá acompañado de un mensaje de texto.

El sonido de la alerta en los celulares es fuerte y similar al de una alarma, además de estar diseñado para ser claro y urgente; solo dura unos cuantos segundos. Así se escuchará.

El sonido de la alerta sísmica también estará acompañado de un mensaje con lo siguiente: “Segundo Simulacro Nacional 2025. Este es un mensaje de prueba”.

Autoridades piden a las y los mexicanos mantener la calma y no alarmarse al momento en el que comience a sonar esta alarma.

¿Qué necesito para activar la alerta sísmica en mi celular?

¿Cuentas con lo necesario? Protección Civil aseguró que no es necesario descargar alguna aplicación para que suene la alerta sísmica en tu celular; sin embargo, es necesario contar con batería.

Para activar el Sistema de Alertamiento Masivo para que la alerta pueda sonar en el Simulacro Nacional, es necesario que las y los usuarios de Android y iPhone, sigan estos pasos:



Dirígete a la sección de “Configuraciones”

Selecciona “Opciones de notificaciones”

Pulsa “Activar la función de alertamiento”

Si tienes alguna dura, puedes comunicarte con las autoridades al número 079 como canal de asistencia.

¡Toma nota! Esta es la fecha para el Segundo Simulacro Nacional, 2025.@Lucero_Rdz_Mx con el reporte pic.twitter.com/EtRVedFmuF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

¿Cómo será el segundo Simulacro Nacional 2025?

El segundo Simulacro Nacional 2025, será el 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas. La actividad se basará en un sismo de magnitud 8.1 , con origen de localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con efectos en Guerrero, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de forma hipotética.

La simulación ofrece a la población la oportunidad de familiarizarse y poner en práctica los protocolos de seguridad que deben seguirse antes, durante y después de un temblor.