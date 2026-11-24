Si vives cerca de la Basílica de Guadalupe y necesitas utilizar tu automóvil durante las celebraciones del 12 de diciembre, hay un documento que te conviene tramitar antes de que comiencen las restricciones viales.

La alcaldía Gustavo A. Madero entrega gratuitamente el Tarjetón de Acceso Vehicular del Operativo Basílica 2026, dirigido a residentes de ocho colonias cercanas al recinto religioso.

El trámite estará disponible hasta el sábado 5 de diciembre y busca facilitar la movilidad de quienes viven en las zonas donde habrá restricciones de circulación por las peregrinaciones y festejos guadalupanos.

¿Qué colonias de la GAM pueden tramitar el tarjetón vehicular?

El documento está destinado exclusivamente a habitantes de estas ocho colonias:

Martín Carrera

Estrella

Tepeyac Insurgentes

Guadalupe Insurgentes

Guadalupe Tepeyac

Tepeyac

Industrial

Aragón La Villa

Si tu domicilio está fuera de estas zonas, no formas parte de las colonias contempladas para este trámite.

¿Qué requisitos piden para obtener el Tarjetón Basílica 2026?

Para solicitarlo debes presentar en original tres documentos:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Tarjeta de circulación del vehículo.

Es importante llevar la documentación completa para realizar el trámite en alguno de los puntos habilitados.

¿Dónde entregan el tarjetón vehicular de la Basílica y en qué horario?

La alcaldía habilitó cuatro módulos para facilitar la entrega del documento:

1. Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero

Calle 5 de Febrero, esquina con Vicente Villada, colonia Villa GAM.

2. Parque María Teresa

Calle Granate sin número, colonia Estrella.

3. Parque María Luisa

Calle María Luisa, esquina con Fundidora de Monterrey, colonia Industrial.

4. Deportivo 18 de Marzo

Entrada por calle Habana sin número, colonia Tepeyac Insurgentes.

Los horarios de atención son:

Lunes a viernes: de 9:00 a 16:00 horas.

Sábados: de 9:00 a 13:00 horas.

¿Hasta cuándo puedes tramitar el permiso para circular durante el Operativo Basílica?

La entrega gratuita del Tarjetón de Acceso Vehicular estará disponible hasta el sábado 5 de diciembre de 2026.

La recomendación para los residentes de las ocho colonias es no dejar el trámite para el último momento, pues el documento está pensado para facilitar sus desplazamientos durante los cierres y restricciones viales de las celebraciones guadalupanas.