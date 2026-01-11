¿Tu celular ya está registrado con tu CURP? Así puedes confirmar si estás dado de alta

El 9 de enero 2026, comenzó el registro obligatorio de celulares en México , una medida que busca actualizar la información de las y los usuarios de telefonía móvil, pero ¿cómo saber si mi número ya está dado de alta con a mi CURP?

La fecha límite para realizar el registro de tu número de celular será hasta el próximo 1 de julio 2026.

¿Por qué debo registrar el mi número de celular a mi CURP?

El registro de celulares busca eliminar el uso anónimo de las líneas móviles , el cual ha sido utilizado para cometer fraudes, extorsiones, amenazas y otros delitos.

¿Cómo saber si mi celular ya está registrado con mi CURP?

A partir del 7 de febrero 2026, algunas compañías celulares, como Telcel, habilitarán un portal en el que los clientes podrán confirmar que ya se encuentran en el padrón.

Se espera que otras compañías también activen portales similares para que los usuarios puedan verificar que el registro de su número fue exitoso.

Para las personas que cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este registro es el 30 de junio de este mismo año.

¿Cómo registrar la línea telefónica en el padrón de celualres?

¡No te quedes sin señal! La vinculación de la línea telefónica al padrón de celulares puede realizarse de manera presencial, acudiendo a cualquier módulo de atención de la compañía con la que cuentes.

Por otro lado, el registro también puede realizarse en línea. Algunos usuarios podrían recibir un mensaje SMS con un enlace para iniciar la vinculación; recuerda revisar el link antes de abrirlo para evitar ser víctima de fraude cibernético.

Después de revisar que el enlace sea verídicos, debes seguir estos sencillos pasos:



Ingresa tus datos personales.

Carga tu identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)

Prueba de vida; una selfie que permita validar que eres la persona que aparece en los documentos.

Solo tienes tres intentos para completar el registro desde el enlace que recibiste. En caso de ni lograrlo, podrás realizarlo escaneando un código QR que será habilitado por tu compañía telefónica.

¡Recuerda! 🗣️

La #Vinculación de tu línea se debe hacer:

➡️En los centros de atención al cliente.

➡️O con tu teléfono celular, en el link que tu operador te enviará por MENSAJE DE TEXTO.

🚫Nunca por llamada telefónica. pic.twitter.com/lE87QbzCM0 — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 10, 2026

¿Qué pasa si no registro mi celular?

¿Habrá multas? Si no realizar el registro del celular antes del 1 de julio 2026, la línea telefónica será suspendida de manera temporal, por lo que no podrás realizar llamadas, recibir mensaje SMS, además de no contar con datos móviles.