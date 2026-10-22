Comparece Pablo Vázquez en el Congreso de CDMX: reportó una reducción en delitos de alto impacto
Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX compareció ante el Congreso capitalino y reportó una reducción en delitos de alto impacto.
El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, compareció ante el Congreso capitalino y reportó una reducción cercana al 19 % de los delitos de alto impacto entre 2024 y 2026, es decir, robos en todas sus modalidades, extorsión, secuestro, homicidios y feminicidios.