Un juez federal condenó a 60 años de prisión a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por su responsabilidad en el ataque perpetrado por policías municipales contra el equipo de futbol Los Avispones, ocurrido en septiembre de 2014.

Junto con él, otras 25 personas recibieron la misma pena, entre ellas Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal.

¿Por qué condenaron a José Luis Abarca a 60 años de prisión?

La sentencia está relacionada con los hechos violentos registrados durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando integrantes del equipo Los Avispones regresaban a Chilpancingo después de disputar un partido de futbol de la Tercera División contra el equipo Las Iguanas.

Los adolescentes, de entre 14 y 17 años, viajaban en un autobús cuando fueron interceptados y atacados a balazos por hombres armados, entre ellos elementos de la Policía Municipal de Iguala.

Y es que, pese a que los jugadores gritaban que eran futbolistas para intentar detener la agresión, los disparos continuaron. El conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un montículo de tierra.

Defensa de Abarca ya apeló la sentencia

Aunque el exalcalde recibió una condena de 60 años, el proceso todavía no concluye, debido a que su defensa presentó un recurso de apelación.

Alejandro Rojas, abogado de José Luis Abarca, sostuvo que su cliente no tenía el control de la Policía Municipal cuando ocurrió el ataque, pues aseguró que desde mayo de 2014 el Ayuntamiento había entregado el mando de la corporación al gobierno de Guerrero mediante un acuerdo de Cabildo.

José Luis Abarca acumula otra condena de prisión

Esta nueva sentencia se suma a los antecedentes penales del exalcalde de Iguala, quien en 2023 recibió otra condena de 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona.

Sin embargo, es importante señalar que aquella sentencia también fue impugnada y se encontraba pendiente de resolución judicial.