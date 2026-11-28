Condenan a directora de guardería en Indonesia por uno de los casos de abuso infantil que sacudió al país. El 26 de noviembre de 2026, el juez Sunaryanto, del Tribunal de Yogyakarta, sentenció a nueve años de prisión a Diyah Kusumastuti, de 51 años, presidenta de la fundación y directora de Little Aresha. Además, le fijó una multa de 900 millones de rupias (equivalen aproximadamente a 190,216,004.94 pesos mexicanos) y 180 días de cárcel. La fiscalía pidió diez años, pero el juez restó un año.

Así hallaron a los niños atados en Little Aresha

Todo estalló a finales de abril de 2026, cuando la policía allanó y clausuró el plantel en Umbulharjo, Yogyakarta. Ahí encontraron a decenas de niños menores de cinco años atados de pies y manos. Los cuidadores admitieron las agresiones, pero aseguraron que obedecían órdenes directas de Diyah. La Comisión de Protección Infantil (KPAI) reportó 103 alumnos y ubicó a 53 posibles víctimas de violencia directa. Encima, Diyah manejaba el negocio sin licencia y anunciaba servicios distintos a la realidad.

Esto pagará como indemnización a 83 menores

El jurado estableció una compensación de 200 millones de rupias, cerca de 42,285 pesos mexicanos, para los 83 menores afectados. Esa cifra quedó muy lejos de los 2,100 millones de rupias, unos 443,994 pesos mexicanos, que pidieron los padres de las víctimas.

Pemilik sekaligus Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Yogyakarta, Diyah Kusumastuti, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, denda Rp 900 juta, serta membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 200.984.082. Vonis itu dibacakan dalam sidang vonis kasus kekerasan… pic.twitter.com/AuU6BvGBkd — kumparan (@kumparan) November 27, 2026

También sentenciaron a la directora escolar y a 11 cuidadores

Diyah no cayó sola. El 19 de noviembre, los jueces condenaron a Anita Palupi, directora escolar de 42 años, a cinco años de cárcel y una multa de 510 millones de rupias por obedecerla e ignorar los abusos. Antes, el 28 de octubre, el tribunal impuso de dos a tres años de prisión y multas individuales de 60 millones de rupias a 11 cuidadores, de entre 26 y 54 años, por abuso y negligencia.