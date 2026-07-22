Convierten la casa donde nació Adolf Hitler en una comisaría en Austria

El edificio donde nació Adolf Hitler en la ciudad de Braunau am Inn, junto a la frontera de Austria con Alemania, comenzó a funcionar oficialmente como una estación de la policía federal. La conversión es el resultado de un largo esfuerzo estatal para neutralizar el inmueble y evitar que continúe siendo un punto de peregrinación o culto para extremistas de derecha.

La medida se concreta tras años de debates parlamentarios y jurídicos. La vivienda tradicional, que durante décadas permaneció bajo propiedad privada y albergó a una organización de asistencia para personas con discapacidad, fue expropiada de forma forzosa por el Estado austríaco en 2017 para dar paso al proyecto de remodelación institucional anunciado en 2019.

Austria is inaugurating Hitler's birthplace in Braunau as a police station, ten years after the government seized the three-story building to stop it from becoming a neo-Nazi pilgrimage site pic.twitter.com/nI6aOxeHA5 — Reuters (@Reuters) July 21, 2026

Lo hicieron para alejar a grupos neonazis

El objetivo de la remodelación fue eliminar la carga simbólica construida por el régimen nazi alrededor de la estructura, donde el dictador solo residió durante las primeras semanas de vida en 1889.

Como parte del rediseño, la fachada blanca únicamente exhibe la rotulación oficial de "Policía", conservando en la acera exterior la piedra conmemorativa procedente del campo de concentración de Mauthausen con la leyenda "Nunca más el fascismo", la cual no menciona directamente a Hitler.

"El objetivo era evitar cualquier asociación con Adolf Hitler para despojar al lugar de esa mística", explicó Stephan Mlczoch, jefe del departamento de historia del Ministerio del Interior de Austria. "Nuestra policía federal representa exactamente lo opuesto al simbolismo ligado a este sitio: representa la democracia y el estado de derecho".

Creen que puede seguir siendo lugar de culto

Pese a la aprobación de las autoridades locales y gran parte de la comunidad de Braunau am Inn, la conversión ha sido criticada por organizaciones de sobrevivientes del Holocausto, como el Comité de Mauthausen.

Representantes de la red contra el racismo no están de acuerdo en convertir el inmueble en comisaría, porque consideran que eso le quita responsabilidad histórica a Austria en lugar de educar sobre los crímenes cometidos durante el régimen nazi. Señalan que la transformación no impedirá que visitantes extremistas sigan acudiendo a la localidad, mientras que las autoridades confían en que la presencia policial constante reduzca significativamente los incidentes en la zona.