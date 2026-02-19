La dejó morir de hipotermia: Alpinista en Austria va a juicio por homicidio de su novia

Lo que prometía ser una noche de escalada en la montaña más alta de Austria terminó en tragedia en enero de 2026, cuando una mujer de 33 años murió de hipotermia. Ahora, su novio enfrenta un juicio con posible pena de prisión por homicidio por negligencia grave.

Tragedia en el Grossglockner: El juicio contra el alpinista que dejó a su novia

El proceso comenzó este jueves 19 de febrero de 2025 en un tribunal de Innsbruck contra Thomas P., quien, acompañado de su pareja, Kerstin G., subió a una excursión a la montaña Grossglockner, de 3 mil 798 metros de altura, con la meta de llegar a la cima en plena noche.

El incidente fatal sucedió el 18 de enero y la madrugada del 19 de enero de 2025 cuando ambos llegaron a un punto llamado Frühstücksplatz alrededor de las 13:30 horas, tiempo local. Al no presentar agotamiento, decidieron continuar.

¿Negligencia o accidente? Los detalles del ascenso nocturno de Thomas y Kerstin

No obstante, la pareja quedó atrapada alrededor de las 20:50 horas, pero el hombre no pidió ayuda a la policía ni envió señales de ayuda a un helicóptero que sobrevoló la zona más tarde, de acuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, el abogado de Thomas alega que su cliente y su novia aún se sentían en buen estado de salud y no pidieron auxilio porque estaban por llegar a la cima.

Imágenes de una cámara web que apunta a la montaña revelan las luces de las linternas mientras ambos subían al Grossglockner. No obstante, el abogado defensor alega que la situación cambió rápidamente y la mujer mostró signos de agotamiento de forma repentina, pero ya era muy tarde para volver.

Las pruebas de la Fiscalía: Llamadas tardías y señales de auxilio ignoradas

A las 00:35 horas del 19 de enero, Thomas llamó a la policía de montaña y supuestamente pidió ayuda. La policía argumenta que después de esa llamada, el sujeto silenció su teléfono y no volvió a contestarlo.

Como la mujer estaba muy agotada para moverse, el hombre la dejó sola, sin equipo de emergencia ni nada para protegerla del frío. La fiscalía señala que el hombre avisó demasiado tarde que la mujer estaba atrapada. Los fuertes vientos impidieron su rescate en la noche.

El vacío legal: ¿Qué responsabilidad tiene un guía de montaña no profesional?

La fiscalía lo acusa de homicidio por negligencia grave, un delito que conlleva una pena de hasta tres años de prisión, según declaró Klaus Jennewein, vicepresidente del Tribunal Regional de Innsbruck. Las autoridades señalan que Thomas tenía más experiencia en alpinismo a diferencia de Kerstin.

El caso se centra en la cuestión de la responsabilidad legal de quien ejerce como guía de montaña por voluntad propia, en lugar de hacerlo profesionalmente. “Esta será la gran y apasionante cuestión, también relevante desde el punto de vista del derecho penal, que deberá evaluarse hoy”, declaró Jennewein.