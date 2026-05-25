VIDEO: Avioneta golpea a parapentista en pleno vuelo en Austria y desata momentos de pánico en el aire

Una mujer de 44 años estuvo a punto de morir luego de que una avioneta turística chocara contra su parapente mientras volaba sobre una zona montañosa del norte de Austria; el dramático momento quedó grabado por una cámara instalada en su equipo y rápidamente comenzó a viralizarse por las impactantes imágenes del accidente en el aire.

El incidente ocurrió cerca de la montaña Schmittenhöhe, una zona frecuentada por turistas y deportistas extremos; en el video se observa cómo la aeronave pasa peligrosamente cerca y termina golpeando la vela del parapente, provocando que la mujer perdiera estabilidad y comenzara a caer mientras gritaba desesperadamente.

¿Qué ocurrió durante el choque en el aire?

La parapentista, identificada como Sabrina, realizaba un vuelo recreativo cuando una avioneta Cessna 172 apareció a escasa distancia; segundos después, la aeronave impactó parte del equipo y rompió la campana del parapente, dejándola prácticamente sin control mientras descendía de forma brusca.

Las imágenes muestran el momento exacto en que la mujer intenta reaccionar en medio del caos; durante varios segundos quedó girando violentamente mientras trataba de desenredar el equipo y activar el paracaídas de emergencia antes de impactarse contra el suelo.

El video también captó sus gritos y el fuerte aterrizaje tras la caída; pese a la violencia del accidente, logró tocar tierra con vida.

¿Qué pasó con la avioneta?

De acuerdo con reportes de medios locales, la aeronave era piloteada por un hombre de 28 años; tras la colisión, el avión logró aterrizar sin complicaciones en el aeropuerto de Zell am See.

Según las autoridades, el piloto declaró que no pudo evitar el choque debido a la cercanía entre ambas trayectorias de vuelo; sin embargo, el incidente ya comenzó a ser revisado por autoridades correspondientes.

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✈️⚠️ Piloto de parapente colide com avião e sobrevive na Áustria



🛫 Uma piloto de parapente foi atingida por um avião Cessna 172 perto da cidade de Zell am See, na Áustria, e conseguiu sobreviver após acionar o paraquedas de emergência.



💥 Segundo a polícia, a austríaca de 44… pic.twitter.com/fwS0mjeL7L — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 25, 2026

¿Cómo sobrevivió la parapentista?

Mientras caía, Sabrina consiguió activar el paracaídas de emergencia a pocos metros de perder completamente el control; esa maniobra evitó que el accidente terminara en tragedia.

Posteriormente fue auxiliada por un helicóptero policial y trasladada para recibir atención médica; reportes indican que presentó golpes y contusiones, aunque logró mantenerse consciente tras el impacto.

Horas después del accidente, la propia deportista publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que todavía no podía creer haber sobrevivido a lo ocurrido sobre las montañas de Austria.