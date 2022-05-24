Costa Rica reabre importación de aguacate de México tras resolución OMC

Costa Rica reactivó la importación de aguacate mexicano, dijo el martes el gobierno de México, acatando una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que puso fin a siete años de restricciones del país centroamericano que argumentaba que el fruto ponía en riesgo la sanidad de su cultivo.

México, el principal productor de aguacate en el mundo, se había quejado de que Costa Rica estaba bloqueando indebidamente sus envíos. A mediados de abril, un panel de la OMC consideró que la evaluación del riesgo sanitario presentada por autoridades de Costa Rica carecían de base científica suficiente.

Secretaría de Agricultura de México:

El SFE retiró el requisito relacionado con la importación de aguacates originarios de países en los cuales está presente la enfermedad conocida como mancha de sol, la cual no representa riesgo para la sanidad del cultivo en Costa Rica.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, había anunciado la semana pasada la decisión de su Gobierno de revertir las restricciones a los embarques, que datan de 2015, para cumplir con el reciente fallo de la OMC.

Ppresidente de Costa Rica:

Esperamos que con esta medida podamos defender al país de posibles sanciones económicas que son de una magnitud enorme.

El SFE confirmó a Reuters el martes el levantamiento de las medidas que provocaron la disputa comercial.

México produce el 30% del aguacate mundial, con un volumen superior a los 2.3 millones de toneladas anuales y exportaciones a 51 países, según cifras oficiales.