Tedros Adhanom es reelegido como director de la OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantendrá al frente de la organización otros cinco años, informó este martes el presidente de la Asamblea Mundial de la Salud.

Los miembros de la OMS reeligieron a Tedros para continuar como presidente de la organización en una votación secreta que se realizó como formalidad, pues él fue el único candidato que se presentó.

Tras dar a conocer la decisión de que Tedros continuará dirigiendo a la OMS, los ministros y delegados se turnaron para estrechar la mano y abrazar al líder que ha dirigido la agencia de la ONU en un periodo difícil debido a la pandemia de Covid-19.

En tanto el ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, felicitó a Tedros por su reelección en un mensaje compartido en sus redes sociales.

“Acaba de ser reelegido como director general de la OMS el doctor Tedros, 155/160 votos, resultado espectacular. En horabuena, totalmente merecido”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Quién es Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS?

El dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus llegó a la presidencia de la OMS por primera vez el 1 de julio de 2017, tras sustituir a la dra. Margaret Chan, quien fue directora de la OMS desde el 1 de enero de 2007.

Antes de ser elegido Director General de la OMS, el dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus prestó servicio en Etiopía como Ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016 y como Ministro de Salud de 2005 a 2012.

Como ministro de Salud de Etiopía, el dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dirigió una iniciativa de reforma integral del sistema de salud del país, que incluyó la expansión de la infraestructura sanitaria, la creación de tres mil 500 centros de salud y 16 mil puestos de salud; reforzó el personal de salud con 38 mil agentes de extensión sanitaria y puso en marcha mecanismos de financiación para ampliar la cobertura de los seguros de enfermedad.

Tedros también fungió como presidente del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; presidente de la Junta de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo; y copresidente de la Junta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño.

