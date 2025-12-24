¡Austeridad bajo lupa! Sasil de León y el préstamo millonario que desató la polémica en Morena

La narrativa de austeridad que Morena ha enarbolado como uno de sus principales estandartes vuelve a colocarse en el centro del debate público tras los señalamientos que rodean a la senadora por Chiapas, Sasil Dora Luz de León Villard, a partir de la información contenida en su declaración patrimonial más reciente y de diversos reportes periodísticos.

De acuerdo con el documento hecho público por la revista EME EQUIS, la legisladora reportó que en 2020, cuando ya ocupaba el cargo de senadora, obtuvo un crédito hipotecario por 330 millones de pesos.

El dato generó cuestionamientos inmediatos, debido a que en ese año su salario mensual rondaba los 104 mil pesos, una cifra que, incluso con su percepción actual de aproximadamente 131 mil pesos, resulta difícil de conciliar con un financiamiento de tal magnitud.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que, en la declaración patrimonial donde se reconoce el crédito, no se especifica la institución bancaria que lo otorgó, ni se detallan las condiciones bajo las cuales fue concedido. A pesar de reportar este adeudo millonario, la senadora señala que vive en una casa rentada y que no posee inmuebles ni vehículos a su nombre.

Inconsistencias entre declaraciones pasadas y actuales

La polémica se intensificó luego de que diversos medios recordaran que en 2017, cuando Sasil de León se desempeñaba como delegada en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Chiapas, declaró ser propietaria de dos casas, adquiridas en 2006 y 2012. En su declaración patrimonial actual, sin embargo, no se precisa qué ocurrió con esos bienes, lo que ha generado nuevas interrogantes.

Este no es el primer episodio que coloca a la senadora bajo el escrutinio público por su estilo de vida. En septiembre de 2024, durante el Congreso Nacional de Morena en el que Andy López Beltrán fue designado secretario de Organización, Sasil de León apareció en fotografías portando tres pulseras de la marca Van Cleef & Arpels, cuyo valor conjunto ha sido estimado en 337 mil pesos, de acuerdo con referencias de mercado difundidas en redes sociales.

Lujo, redes sociales y polémica reciente

La controversia más reciente estalló el 21 de diciembre pasado, cuando la senadora fue captada usando unos huaraches durante una comida familiar. En redes sociales se aseguró que se trataba de un modelo de la marca Hermès, con un costo cercano a los 20 mil pesos. Ante la polémica, la propia legisladora difundió un video mostrando el calzado y asegurando que se trataba de huaraches elaborados por artesanos de León, Guanajuato.

Más allá del origen del calzado, los señalamientos han reavivado el debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas de algunos integrantes de Morena. Para críticos y analistas, el caso de Sasil de León se suma a otros episodios que alimentan la percepción de patrimonios millonarios difíciles de explicar, así como de un gusto por el lujo que contrasta con la imagen de cercanía con “el pueblo” que el movimiento afirma representar.

