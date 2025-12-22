Rusia evacúa a familiares de diplomáticos en Venezuela por situación “crítica” con EU

El Kremlin ha comenzado a retirar discretamente a los familiares de su cuerpo diplomático en Venezuela . Esta decisión, sumada a la estrategia de interceptación naval por parte de Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la relación Caracas-Moscú-Washington.

El "éxodo" silencioso de la delegación rusa

Lo que comenzó como un rumor fue confirmado por The Associated Press (AP): el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ordenó la salida inmediata de mujeres y niños vinculados a su embajada. La evacuación, que habría iniciado el pasado viernes 19 de diciembre, responde a una evaluación interna del gobierno de Vladímir Putin.

El ambiente en la capital venezolana es de tensa calma. Durante la mañana de este lunes, el avistamiento de una caravana de más de diez vehículos con placas diplomáticas frente a la sede rusa en Caracas alimentó las alarmas. Aunque para la tarde los vehículos se habían esfumado, el silencio del Kremlin y de la Casa Blanca ante las consultas de la prensa solo aumenta la incertidumbre sobre qué información manejan las potencias que el resto del mundo aún desconoce.

#URGENTE | AP:



La cancillería de Rusia ha estado evacuando a los familiares de diplomáticos en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/8NiEDPMV4e — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) December 22, 2025

Bloqueo naval: La nueva ofensiva de Donald Trump

Mientras Rusia repliega a sus civiles, Estados Unidos avanza con fuerza militar. Bajo la premisa de un bloqueo total contra el crudo sancionado, la administración de Donald Trump ejecutó este sábado la segunda confiscación de un buque petrolero en menos de diez días.

El operativo, confirmado por fuentes de Reuters, se llevó a cabo en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. El buque interceptado, de bandera panameña, se suma a la lista de capturas iniciada el 10 de diciembre.

Estas acciones no son incidentes aislados, sino la ejecución directa de la amenaza de Washington de cortar las arterias financieras del gobierno venezolano a través de un cerco naval sin precedentes.

¿Respaldo real o retirada estratégica?

A pesar de que el canciller venezolano, Yván Gil, intentó proyectar una imagen de solidez tras conversar con su homólogo Serguéi Lavrov, los hechos en el terreno parecen contradecir la retórica de "respaldo absoluto". Lavrov ratificó el apoyo de Moscú, pero la salida de las familias diplomáticas sugiere que Rusia prefiere no tener "rehenes de guerra" ante una posible escalada del conflicto con EU.

La comunidad internacional sigue minuto a minuto este despliegue. Venezuela se encuentra hoy atrapada entre la salida de sus aliados estratégicos y el asedio de sus adversarios, en un escenario donde la diplomacia parece estar perdiendo terreno frente a la fuerza bruta.