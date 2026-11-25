El activista Virgilio Pasotti fue castigado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), luego de que la diputada Diana Sánchez Barrios lo denunciara por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. La resolución abrió un nuevo debate sobre los límites de la crítica pública y el uso de las instituciones para responder a las diferencias políticas.

El conflicto surgió a partir de un enfrentamiento en redes sociales. Pasotti cuestionó a la legisladora y criticó que el grupo de comerciantes ambulantes que encabeza ocupe espacios públicos.

Como consecuencia del procedimiento, el activista deberá ofrecer una disculpa pública, pagar una multa superior a los mil pesos y quedar inscrito en el padrón de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Virgilio Pasotti acusa uso político de las instituciones

Tras conocer la resolución, Pasotti rechazó lo ocurrido y sostuvo que Morena pretende censurarlo a partir de una discusión que mantuvo con la diputada capitalina.

“Morena nos quiere censurar derivado de una pelea en redes sociales que tuve con la diputada Diana Sánchez Barrios”, expresó.

El activista también cuestionó la actuación de las autoridades electorales y advirtió sobre lo que considera una pérdida de independencia institucional.

“Lo que nos debe de preocupar es el uso de las instituciones, de las instituciones que nosotros creíamos que eran ciudadanas, que eran apartidistas y que hoy vemos que están cooptadas por los órganos de gobierno de este régimen”, señaló.

Otro frente de controversia por presunta violencia política de género

La discusión sobre el alcance de las denuncias por violencia política de género también alcanzó al ámbito periodístico. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el partido promovieron una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por una entrevista a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, transmitida en Hechos AM.

¡Choque político y alerta por libertad de expresión!



La Sala Superior del @TEPJF_informa ordenó al @INEMexico admitir una queja de la presidenta nacional de @PartidoMorenaMx, @A_MontielR, contra la gobernadora de #Chihuahua, @MaruCampos_G, tras sus señalamientos en #HechosAM con… pic.twitter.com/7mMuPAPt8f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Durante la conversación, Campos fue cuestionada sobre posibles vínculos de Montiel con el crimen organizado. La mandataria hizo señalamientos sobre una presunta negociación con un grupo delictivo en la Sierra Tarahumara durante 2021.