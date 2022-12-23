¿Cuál es la cena de Navidad en otras partes del mundo?

Navidad es una de las fechas más especiales en todo el mundo y la mayoría de los países la celebran; sin embargo, cada uno lo hace a su manera, pero todos coinciden en una deliciosa cena. Conoce cúal es la cena de Navidad en otras partes del planeta.

La cena de Navidad puede ser muy diferente dependiendo del destino donde se celebra, pero la idea principal en cualquier lugar es darse un gran festín.

¿Qué cenan en Navidad en otros países?

La agencia CNN se acercó a expertos en hostelería de todo el mundo para conocer cuál es la cena de Navidad tradicional en los diferentes países y este fue el resultado:

Francia

En Francia, la cena de Navidad comienza a las 20:00 horas (tiempo local) y sus alimentos tradicionales consisten en un plato de mariscos, un gran capón, que es un pollo famoso por su ternura, y un surtido de guarniciones que incluyen puré de papa. Las castañas no pueden faltar esa noche, así como un pastel navideño y una copa de vino.

|Pexels

Italia

La cena de Navidad en Italia incluye un salmón ahumado, un plato de pasta, y en algunas regiones no puede faltar el popular pavo al horno. También es imprescindible el panettone, un pan dulce típico.

|Pexels

Inglaterra

En Reino Unido los festejos no comienzan el 24 de diciembre, sino la mañana del 25, cuando los habitantes inician el día con una copa de champán en el desayuno.

Ese mismo día, después del discurso anual del Rey, comienza la cena de Navidad, en la que los británicos comen pavo y el popular budín de Yorkshire.

|Reuters

Grecia

En este país la cena de Navidad consiste en comer un pan de trigo especial que solo se hace en esta época, además de galletas caseras y una sopa de pollo o pollo relleno de castañas.

Costa Rica

Aquí son tradicionales los tamales caseros, además del arroz con pollo, platillo popular de Costa Rica. En zonas costeras la cena de Navidad está basada en mariscos.

¿En tu casa cuál es la tradicional cena de Navidad?