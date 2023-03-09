¿Conoces el mejor himno del mundo? Top 10 de los más bonitos

El Himno Nacional es una de las primeras melodías que nos enseñan al ingresar a la educación básica, ya que es imprescindible conocer los símbolos patrios de nuestro país. Sin embargo, al existir tantas naciones y por ende, diversos temas que las representan, es común preguntarse cuál es el mejor himno del mundo.

Ante esto, "The Economist" realizó una encuesta en la que fueron estudiadas las reacciones de varias personas al escuchar diversos himnos del mundo. Tras el estudio, el medio londinense lanzó una lista con las que podrían ser catalogadas como las melodías patrias más bonitas del mundo.

¿Cuál es el mejor himno del mundo?

En la lista, Sudáfrica se posicionó como el mejor himno del mundo, pues la letra de este tema parte de una idea fundada en los problemas que han vivido a lo largo de los años como nación.

El himno integra a todas sus comunidades y por ello, combina diversas lenguas como: afrikáans, inglés, xhosa, zulú y sesotho; se creó en 1997 bajo el mandato del presidente Nelson Mandela.

Estos son los 9 mejores himnos del mundo

El sondeo incluyó a otras naciones dentro del ranking de los mejores himnos, entre los cuales destacan países como Rusia y desde luego, Francia con La Marsellesa.

Esta es la lista de los mejores himnos del mundo, según la encuesta mencionada:



Rusia: Los usuarios catalogaron como “conmovedor” que el himno sea interpretado por el coro del Ejército Rojo, también se utilizó por primera vez como himno de los bolcheviques.

de los bolcheviques. Uruguay: La melodía del país sudamericano es comparada con la obertura de una ópera

Ucrania: El país ucraniano mira hacia un futuro más brillante, así lo califican sus ciudadanos, quienes encuentran un himno lleno de anhelo por abrirse camino entre las naciones.

lleno de anhelo por abrirse camino entre las naciones. Estados Unidos: La interpretación de Whitney Houston



Japón: La sencillez en la que radica su himno es lo que le da belleza, bajo el nombre de “ Kim Ga Yo himnos más cortos del mundo.

Israel: Compuesto por Samuel Cohenen en 1888, “Hatikvah”, que significa esperanza, se convirtió en una melodía que sueña con tener una patria.

Alemania: La letra fue escrita en 1841, pero se hizo oficial en 1922 y en ella hace referencia al conflicto que tuvieron con la nación francesa, aunque del himno destacan el cuarteto de cuerdas en todo momento.

destacan el cuarteto de cuerdas en todo momento. Nepal: El himno

Francia: La Marsellesa

¿México tuvo el mejor himno del mundo?

El historiador, Marcelo Yarza contó que en Viena la Asociación Mundial para la Conservación y Catalogación de Canciones de Himnos Nacionales intentó realizar una competición sobre los mejores himnos, esto con fines lucrativos, por lo que a cada país le cobró cierta cantidad de dinero para formar parte.

México compitió por ser el mejor himno del mundo |Twitter @cultura_mx

Para evaluar a cada uno se reunieron a los mejores músicos de la época y determinaron que el mejor himno del mundo era el de Francia, sin embargo, para no causar controversias tomaron la decisión de declarar a los 73 países participantes como ganadores del segundo lugar, entre ellos el Himno de México.