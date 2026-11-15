Durante la semana del 15 al 21 de noviembre de 2026, los precios del Gas LP en México se ubican entre los 18 y 25 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre los 9 y 13 pesos, de acuerdo con la región del país.

Es importante tomar en cuenta que las tarifas pueden cambiar dependiendo del municipio, por lo que te recomendamos consultar los precios máximos vigentes en tu localidad antes de rellenar tu tanque.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Entre las zonas con los precios más económicos del país destaca Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, donde el Gas LP se comercializa en $18.34 pesos por kilogramo y $9.92 por litro. En segundo lugar se encuentra Guerrero, Coahuila, con un costo de $18.44 por kilo y $9.96 por litro.

Otras localidades que registran precios relativamente bajos son Jiménez, Coahuila, donde el kilogramo cuesta $18.54 pesos y el litro $10.01, así como Guerrero, Tamaulipas, con tarifas de $18.64 por kilogramo y $10.06 por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el extremo contrario, Comondú, Baja California Sur, registra uno de los precios más elevados del país, con $25.19 pesos por kilogramo y $13.60 por litro.

Otras localidades que aparecen entre las zonas con las tarifas más altas son:

Mulegé y Loreto en Baja California Sur : $25.04 por kilogramo y $13.52 por litro.

: $25.04 por kilogramo y $13.52 por litro. Los Cabos, Baja California Sur : $24.99 por kilogramo y $13.50 por litro.

: $24.99 por kilogramo y $13.50 por litro. Mocorito, Sinaloa: $23.95 por kilogramo y $12.94 por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 15 al 21 de noviembre de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se ubica en $20.80 pesos por kilogramo y $11.23 por litro.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el combustible también registra un costo de $20.90 por kilo y $11.23 por litro. Sin embargo, recuerda que las tarifas pueden presentar variaciones dependiendo del municipio donde vivas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 15 al 21 de noviembre de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el precio del Gas LP alcanza los $20.97 pesos por kilogramo y $11.93 por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el costo se ubica en $20.99 por kilo y $11.34 por litro.