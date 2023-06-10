Cuál es la religión que predomina en Israel

Israel es conocido como la ciudad donde más símbolos religiosos hay como El santo sepulcro, la vía dolorosa, el muro de los lamentos y la cúpula de roca; además de ser donde, según la biblia, vivió Jesús; sabes qué religión profesan en ese país.

De acuerdo con la biblia, Israel es la tierra prometida para los judíos, por lo que es el lugar del origen del cristianismo, aunque no es la religión que más seguidores tenga ese país.

La bandera de esta nación del medio oriente está compuesta por dos franjas horizontales azules sobre un fondo blanco, además de una estrella de seis puntas, llamada estrella de David. El concepto de la bandera se basa en el manto ritual de oraciones judías, llamado talit.

El himno oficial del Israel se llama “Hatikva”, pues resume la esperanza del pueblo Judío de ser un pueblo libre en la tierra de Israel.

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Está es una de las principales puertas de la Antigua Ciudad amurallada de Jerusalém, "La puerta de Yaffo" (Yaffo Gate).

Un hermoso lugar donde inicia un viaje al pasado... pic.twitter.com/NyOsWQowI8 — Marcus. (Judaísmo Ortodoxo) (@MarcoAn98505770) June 9, 2023

¿Cuál es la religión principal en Israel?

Aunque en Israel se profesan varias religiones, la principal es el judaísmo, ya que el 80 por ciento de sus habitantes la practican.

El judaísmo es conocido como la primera religión monoteísta de la historia. Su nombre se llama Yahvé; de acuerdo con sus creencias, Dios realizó un pacto con los hebreos, siendo el pueblo elegido que iría disfrutar de la tierra prometida.

El libro principal de esta religión es el Torá, supuestamente escrito por Moisés, donde narra el origen del mundo. El Torá es como la biblia para los cristianos y los católico.

¿Cuántas religiones hay en Israel?

Además del judaísmo, hay otras dos religiones que se profesan, aunque con muchos menos seguidores: Islám 15 por ciento y el cristianismo, muy por debajo con un dos por ciento. En Israel existe la libertad de culto, por lo que cada persona puede decidir su creencia de acuerdo a sus convicciones.

