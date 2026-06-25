Inegi enciende las alarmas del desempleo en México, vuelve a subir y este es el sector más afectado

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la tasa de desempleo en México durante mayo 2026 afectó a 1.7 millones de personas, un repunte del 2.8% frente al 2.5% registrado en abril 2026, generando un incremento anual de 22 mil personas desocupadas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en mayo 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.1% participación económica

▪️2.8%… pic.twitter.com/EJUJk53jR2 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 25, 2026

Según el reporte mensual de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), presentado hoy 25 de junio, la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó y los jóvenes son los más castigados.

¿Quiénes son los más afectados en la crisis de desempleo en México?

Los jóvenes y adultos jóvenes representan al 50.6% de los desempleados totales en el país, los cuáles abarcan el rango de 25 a 44 años, mientras que el 29.1% corresponde a adolescentes de entre 15 y 24 años. Esto significa que casi el 80% de las personas sin trabajo están en una etapa de vida más productiva.

La cifra más alarmante es el aumento de la informalidad laboral, pues un total de 33.4 millones de mexicanos trabaja en este sector, representando al 55.2% de la población ocupada que carece de seguridad social, prestaciones o certidumbre legal.

Al final, esta situación es preocupante porque aumenta la precariedad laboral, con una Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación que deja que las personas trabajen menos horas de las que necesitan, jornadas extenuantes y salarios realmente bajos. Esta situación se disparó del 38.7% frente al 36.3% del año pasado, afectando mayormente a las mujeres con 713 mil casos.

¿Cuáles son los sectores que ganan y pierden terreno en ocupación?

Quienes trabajen en el sector de servicios y comercio pueden estar tranquilos, pues lideran la ocupación en México con 44.4% y 19.9%, mientras que las actividades agrícolas y ganaderas son las que sufren la pérdida de 403 mil puestos en solo un año.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), la "falta de oportunidades de trabajo" es —oficialmente— la segunda mayor dificultad económica que enfrentan los habitantes del país, afectando al 34.6% de los hombres y al 29.5% de las mujeres.

¿Cómo afecta el desempleo a la población?

Esta situación destruye la salud física, pues la incertidumbre laboral y la falta de ingresos detona en un estrés financiero del 59.5% puntos, padecimiento que genera consecuencias como:



Dolores de cabeza crónicos: 34% en mujeres y 24% en hombres

34% en mujeres y 24% en hombres Gastritis o colitis: 21.4% en mujeres y 11.4% en hombres

Asimismo, genera un impacto psicológico severo del 30.7% con padecimientos como insomnio o alteraciones en la alimentación.