Una de las mayores incertidumbres al estar a punto de egresar de alguna carrera es dar el paso siguiente: conseguir trabajo, pero algo que no deberíamos olvidar es el consultar también sobre el índice de desocupación en lo que será nuestra profesión de por vida. Por eso es que aquí te dejamos las 10 carreras con una mayor tasa de desempleo en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en abril de 2026, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.1 por ciento.

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En abril de 2026, la PEA fue de 62.1 millones de personas de 15 años y más, es decir una tasa de participación de 59.1 %. Dicha cantidad significó un aumento de 669 mil personas en relación con abril de 2025.

Carreras con una mayor tasa de desempleo en México

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), en 2025 las carreras con mayor tasa de desempleo en México son:

1.- Tecnología para la protección del medio ambiente 9.5%

2.- Industria de la minería extracción y metalurgia 8.8%

3.- Literatura 8.4%

4.- Administración en el ámbito de la ingeniería y la construcción 7.6%

5.- Ciencias políticas 5.7%

6.- Mercadotecnia y publicidad 5.6%

7.- Criminología y criminalística 5.1%

8.- Diseño y comunicación gráfica y editorial 4.9%

9.- Sociología y antropología 4.9%

10.- Biología

Ahora ya lo sabes, puedes utilizar este listado como herramienta a la hora de elegir tu carrera, pero no olvides que aunque las estadísticas lo digan de esta forma todo depende de tu capacidad y estrategia para conseguir y permanecer en un trabajo. Y, si decides no tomar alguna de estas opciones como tu profesión, estás a tiempo para obtener mayor información sobre otras carreras similares o que capten tu interés desde el comienzo.

