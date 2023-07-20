Los crímenes pasionales más atroces alrededor del mundo

Cuando el amor se convierte en obsesión puede llegar a ser peligroso, peor aún si se combinan celos, obsesión y desamor, lo que podría llevar a un fatal desenlace. Como algunas parejas que terminan matando por despecho. Conoce los casos de crímenes pasionales más recordados alrededor del mundo.

Algunos de estos asesinatos incluso inspiraron a cineastas para llevar la historia a la pantalla grande debido a la gravedad del caso.

Los crímenes pasionales más atroces en el mundo

Oscar Pistorius

Uno de los casos más recientes y que tomó relevancia a nivel mundial fue el del atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quien mató a su novia el 14 de febrero de 2013, desde entonces ha permanecido en la cárcel.

La modelo Reeva Steenkamp murió de cuatro balazos cuando estaba encerrada en el baño. La primera versión que dio Pistorius fue que la confundió con un ladrón y por eso disparó a través de la puerta.

Niegan #LibertadCondicional a atleta paralímpico Oscar Pistorius, una década después de asesinar a su novia Reeva Steenkamp el 14 de febrero de 2013. pic.twitter.com/zik5SF6e4W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

No obstante, después se supo que la pareja había discutido durante la noche, antes del asesinato y varios vecinos habían escuchado, los testimonios le dieron un giro a la investigación.

Maria Teresa Landa y Ríos

María Teresa de Landa y Ríos fue una modelo que representó a México en Miss Universo a finales de la década de los 20, aunque no ganó el certamen, se robó la atención del mundo por haber matado a su esposo.

María Teresa estaba casada con el general Moisés Vidal Corro, quien era celoso y desconfiado, por lo que le prohibía salir a la calle y hasta leer el periódico; aunque fue por este medio que se enteró que su esposo tenía otra familia.

El despecho y el dolor al saberse traicionada, la llevaron a cometer un crímen pasional, y con 10 disparos le quitó la vida a su esposo.

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Uno de los casos que ejemplifica el cambio y contexto de la mujer capitalina de los años veinte del Siglo XX fue el de María Teresa de Landa y de los Ríos, quien, en mayo de 1928 se convirtió en la primera señorita México y protagonizó el último juicio oral 👇🏾 pic.twitter.com/7AHQ5wXdIp — INEHRM (@INEHRM) November 17, 2020

Edmundo Chirinos

Edmundo Chirinos era un médico cirujano y psicólogo muy reconocido en Venezuela; pero su vida cambió después de matar a una de sus pacientes: Roxana Vargas, de 19 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, la joven padecía problemas emocionales por lo que su mamá la llevó con el psicólogo Chirinos, después de unos meses comenzaron una relación sentimental.

Un año después, el cuerpo de Roxana fue encontrado en una carretera, había muerto tras recibir varios golpes en la cabeza, el responsable fue Edmundo Chirinons, quien fue detenido y sentenciado a 20 años de cárcel.

Y se acuerdan de este sonado caso del psiquiatra de cabezera del finado Chavez dicese del Dr "Edmundo Chirinos" y resulta q unos dias en julio se cumpliran 13 años del vil asesinato de Roxana Vargas su paciente se dice q este doctorcito abuso de mas de 1500 mujeres q tal.😲🙄🤔😒 pic.twitter.com/kPLZW1LhrN — Victor Hugo "«Андский»" (@hugoesc31475407) June 27, 2022

Susana Freydoz

En 2012, mató a su esposo Carlos Ernesto Soria, gobernador de la provincia Río Negro, en Argentina, delito por el que fue condenada a 18 años de cárcel. La pareja llevaba 35 años de casados y tenían cuatro hijos juntos.

Según las investigaciones, Freydoz comenzó con” celos enfermizos” tras descubrir un mensaje de su marido con una mujer más joven. Desde entonces comenzó a espiar y seguir a su esposo.

El 1 de enero de 2012, el matrimonio comenzó una discusión por los celos de Freydoz, quien tomó una pistola y le disparó a su esposo, la bala que entró en la cara le causó la muerte casi instantánea.

La Justicia de Río Negro otorgó hoy la libertad condicional a Susana G. Freydoz, condenada el 20/11/2012 a 18 años de prisión por el asesinato de su marido y gobernador de la provincia, Carlos Soria. Freydoz es la madre del actual ministro de Justicia, Martín Soria. NoticiasNet pic.twitter.com/8VXwHeSaNG — Julioac13 (Cuenta Nueva) (@Julioac13) April 20, 2023

¿Qué es un crimen pasional?

Se considera crimen pasional al delito que se comete a causa de una repentina alteración de la conciencia a causa de celos, ira o desengaño, por lo tanto no se considera como un asesinato premeditado.

