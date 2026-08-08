¿Vas a llenar el tanque? Mejor conoce el precio de la gasolina de hoy sábado 08 de agosto

Ante el ligero aumento del precio de la gasolina en México, lo ideal es comparar precios para que esto no llegue a afectar tu bolsillo, ya que el impacto no solo es al cargar combustible para tu auto particular, también afecta al costo de transporte, inflación, productos básicos y hasta subsidios gubernamentales.

Estos son los costos reales y actuales de la gasolina en el país, específicamente de la regular, premium y diésel; que va de lo general a lo particular.

Litro de gasolina en México en agosto 2026

Gasolina Regular por litro: 23.69 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.52 pesos

Diésel por litro: 27.02 pesos

Precio del gas natural por litro para este 08 de agosto del 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX hoy 08 de agosto del 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 28.64 pesos

Diésel por litro: 26.98 pesos

Gasolina en Edomex hoy 08 de agosto del 2026

Gasolina Magna por litro: 23.63 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.07 pesos

Diésel por litro: 26.76 pesos

Gasolina en Jalisco hoy 08 de agosto del 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos

Gasolina Premium por litro: 29.30 pesos

Diésel por litro: 27.14 pesos

Gasolina en Nuevo León HOY 08 de agosto del 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.08 pesos

Gasolina Premium por litro: 29.53 pesos

Diésel por litro: 27.06 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en San Luis Potosí HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos

Gasolina Premium por litro: 27.77 pesos

Diésel por litro: 27.06 pesos

Precio de gasolina en Quintana Roo hoy 08 de agosto del 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.80 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.21 pesos

Diésel por litro: 27.81 pesos

¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

El costo de llenar un automóvil depende de la capacidad de su tanque y en México, un carro puede tener una capacidad promedio de 40 litros. Con ese volumen, cargar gasolina Regular representa un gasto aproximado de 947.60 pesos, mientras que utilizar gasolina Premium eleva el desembolso hasta 1,140.80 pesos.

Para un tanque con capacidad de 60 litros, el precio de una carga completa de gasolina Regular sería de aproximadamente 1,421.40 pesos. En el caso de la gasolina Premium, el costo alcanzaría alrededor de 1,711.20 pesos.

¿En dónde está más barata la gasolina?

Tamaulipas se mantiene entre las entidades con los precios más bajos de gasolina, con un costo de 21.91 pesos por litro, mientras que Baja California aparece después con un precio de 22.86 pesos por litro.

En contraste, Baja California Sur registra el precio promedio más elevado de gasolina Regular, con un costo de 24.26 pesos por litro.