¿Cuáles son los 5 tiburones más peligrosos del mundo?

En las profundidades del mar se encuentra uno de los animales más letales del mundo, se trata de los tiburones; existen 375 especies, por lo que algunos son más agresivos que otros. Aquí te decimos cuáles son los tiburones más peligrosos y dónde viven.

Tiburón blanco

En esta lista no podía faltar el tiburón blanco, el cual puede llegar a medir hasta siete metros de largo, por lo que tiene gran velocidad y fuerza; su enorme y filosa dentadura son una de las características principales, ya que con su forma en flecha pueden desgarrar casi cualquier cosa.

Esta especia se encuentra en todos los océanos del planeta y nada en aguas poco profundas.

Tiburón toro

Es considerado uno de los tiburones más peligrosos del mundo ya que se caracteriza por ser muy territorial y atacar a la primera provocación. Suele medir mucho menos que el tiburón blanco, ya que este apenas alcanza los tres metros y su visión es muy limitada; sin embargo su mordida es una de las más letales.

Puede habitar en aguas saladas o dulces y es una especie muy abundante, por ello es considerado entre los más peligrosos.

Tiburón tigre

Su principal característica son las rayas transversales que tiene en el dorso, de ahí el nombre que recibe. Su tamaño promedio es de 4.5 metros. Son conocidos como “basureros del mar”, ya que comen prácticamente todo, incluso basura.

Utilizan el factor sorpresa para cazar a sus víctimas, nadando a toda velocidad en el fondo del mar hasta llegar a su presa, por lo que están considerados entre los tiburones más peligrosos del mundo.

El tiburón tigre habita en aguas templadas y tropicales. La especie se encuentra principalmente a 100 m de profundidad.

Tiburón punta negra

Estos han registrado gran cantidad de ataques a los seres humanos debido a que no nadan muy profundo, por lo que es probable encontrarlos cerca de la orilla en algunas playas. Su tamaño es de 1.5 metros.

Tiburón mako

Es considerado el tiburón más rápido del mundo y con gran fuerza; caza todo tipo de animales. Este animal se adapta fácilmente a cualquier clima, por lo que se puede encontrar en cualquier mar.

¿Cuáles son los tiburones que más atacan a las personas?

De acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida, en 2022 se reportaron en total 89 mordeduras; de esas 57 fueron no provocadas.

En país donde más se registraron ataques de tiburones fue Estados Unidos con 41 casos, uno de ellos fatal; le sigue Australia con 9 casos y Egipto con 2.

Los cinco tiburones más peligrosos son los mismos que más reportan mordeduras a humanos, debido a que muchos de ellos no nadan en aguas tan profundas, por lo que constantemente tienen encuentros con personas.

¿Cuáles son los tiburones menos peligrosos que existen?

Los tiburones son animales salvajes y aunque existen algunas especies menos peligrosas que otras, siempre es necesario mantener precaución aunque sean de los menos agresivos, ya que si se sienten amenazados pueden atacar.

Tiburón Peregrino

Puede medir hasta nueve metros, a pesar de su gran tamaño es considerado de los tiburones menos peligrosos del mundo. Esta especie no se come a los humanos ya que su dieta está basada prácticamente en plancton.

Tiburón nodriza

A diferencia de otras especies de tiburones, el nodriza tiene una boca pequeña y succiona a sus víctimas. Durante el día, descansa en el fondo marino o en cuevas y en la noche caza.