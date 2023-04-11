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Estos son los volcanes más activos en el mundo

En el mundo hay varios volcanes considerados activos debido a que constantemente lanzan fumarolas o han hecho erupción, conoce cuáles son y en que país están.

Cuáles son los volcanes más activos en el mundo
|Pexels

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

En el mundo hay alrededor de mil 500 volcanes activos en todo el mundo, de los cuales 50 son los que más actividad registran, es decir que han lanzado fumarolas, emisión de gases, actividad sísmica o un incremento en la temperatura del agua, en el caso de volcanes submarinos.

En tanto, los volcanes inactivos o durmientes son aquellos que llevaban un largo periodo sin presentar actividad, sin embargo, eso no significa que en algún momento puedan entrar en erupción.

También existen los volcanes extintos, los cuales en el pasado pudieron hacer erupción pero ya no tienen su fuente de magma, es decir que ya no podrán volver a entrar en erupción.

De acuerdo con el Programa de Vulcanismo Global, durante el 2022 entraron en erupción 80 volcanes. Cabe mencionar que las erupciones volcánicas pueden durar días, meses, años, décadas e incluso siglos.

¿Cuáles son los 5 volcanes más activos?

Kilauea

Se ubica en la isla de Hawái, es uno de los más activos en el mundo. La última vez que entró en erupción fue en septiembre del 2021, aunque no representó riesgo para las poblaciones, peor si emitió enormes fumarolas.

Etna

Es el volcán más alto de Europa, se ubica en la costa este de Sicilia, en el territorio de la Ciudad metropolitana de Catania, Italia. En mayo de 2022 se reportó su última erupción expulsando abundante ceniza y lava.

Monte Vesubio

Se encuentra en Italia, es conocido por provocar una de las erupciones más catastróficas en la humanidad provocando la desaparición de Pompeya. Es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Su última erupción ocurrió en 1944.

Mauna Loa

Se encuentra en Hawái y es considerado uno de los más volcanes grandes del mundo y con mayor actividad, ya que ha hecho erupción en 109 ocasiones. La última vez fue en noviembre del 2022.

Monte Nyiragongo

Está ubicado en la República Democrática del Congo, es considerado el más peligroso de África. En mayo de 2021 ocurrió su última erupción, cuando se abrieron fracturas en una de sus laderas dejando salir lava, lo que provocó la muerte de 31 personas.

Popocatépetl

El Popocatépetl es uno de los volcanes activos en México, en total se han registrado 18 erupciones, aunque se encuentra en constante actividad lanzando fumarolas casi a diario. En diciembre del 2000 ocurrió la última erupción del volcán, lo que generó la evacuación de miles de personas en Puebla.