Estos son los volcanes más activos en el mundo

En el mundo hay alrededor de mil 500 volcanes activos en todo el mundo, de los cuales 50 son los que más actividad registran, es decir que han lanzado fumarolas, emisión de gases, actividad sísmica o un incremento en la temperatura del agua, en el caso de volcanes submarinos.

En tanto, los volcanes inactivos o durmientes son aquellos que llevaban un largo periodo sin presentar actividad, sin embargo, eso no significa que en algún momento puedan entrar en erupción.

También existen los volcanes extintos, los cuales en el pasado pudieron hacer erupción pero ya no tienen su fuente de magma, es decir que ya no podrán volver a entrar en erupción.

De acuerdo con el Programa de Vulcanismo Global, durante el 2022 entraron en erupción 80 volcanes. Cabe mencionar que las erupciones volcánicas pueden durar días, meses, años, décadas e incluso siglos.

¿Cuáles son los 5 volcanes más activos?

Kilauea

Se ubica en la isla de Hawái, es uno de los más activos en el mundo. La última vez que entró en erupción fue en septiembre del 2021, aunque no representó riesgo para las poblaciones, peor si emitió enormes fumarolas.

One of the most active volcanos on Earth is erupting on Hawaii’s Big Island.



Officials with the U.S. Geological Survey confirmed on Wednesday that an eruption has begun in Kilauea’s Halemaumau crater at the volcano’s summit.



📸 USGS / @reuters@nbcnews #geology #science pic.twitter.com/zxgMvw42ue — Geology Scienceᅠᅠᅠ (@GeologyyScience) September 30, 2021

Etna

Es el volcán más alto de Europa, se ubica en la costa este de Sicilia, en el territorio de la Ciudad metropolitana de Catania, Italia. En mayo de 2022 se reportó su última erupción expulsando abundante ceniza y lava.

URGENTE: EL VOLCÁN ETNA, CONSIDERADO EL MAS ACTIVO DE EUROPA, ENTRA EN ERUPCIÓN EN ITALIA. pic.twitter.com/xTS4CgcJrf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 16, 2021

Monte Vesubio

Se encuentra en Italia, es conocido por provocar una de las erupciones más catastróficas en la humanidad provocando la desaparición de Pompeya. Es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Su última erupción ocurrió en 1944.

Reconstrucción digital de la erupción del Monte Vesubio desde Pompeya.



Probablemente la imagen más parecida a lo último que vieron los pompeyanos en el año 79 d.C.



El resto, ya es historia. pic.twitter.com/nzl0s2RU9C — Imperio Romano (@HistoriaRomana) August 26, 2020

Mauna Loa

Se encuentra en Hawái y es considerado uno de los más volcanes grandes del mundo y con mayor actividad, ya que ha hecho erupción en 109 ocasiones. La última vez fue en noviembre del 2022.

#Hawaii 🌋 Te presento la actividad desde el volcan mauna loa. pic.twitter.com/CRWXtjnvva — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) December 4, 2022

Monte Nyiragongo

Está ubicado en la República Democrática del Congo, es considerado el más peligroso de África. En mayo de 2021 ocurrió su última erupción, cuando se abrieron fracturas en una de sus laderas dejando salir lava, lo que provocó la muerte de 31 personas.

🇨🇩 | El monte Nyiragongo en Goma, (este) de la República Democrática del Congo entra en erupción: pic.twitter.com/DhRloAuvWF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2021

Popocatépetl

El Popocatépetl es uno de los volcanes activos en México, en total se han registrado 18 erupciones, aunque se encuentra en constante actividad lanzando fumarolas casi a diario. En diciembre del 2000 ocurrió la última erupción del volcán, lo que generó la evacuación de miles de personas en Puebla.