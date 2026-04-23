¿La más intensa? Pronostican que temporada de huracanes será de alto impacto este 2026: Se esperan 5 mayores en México

El panorama meteorológico para México en este año presenta un contraste marcado entre sus dos litorales. Los datos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional indican que el océano Pacífico entrará en una fase de actividad intensa, situándose por encima de su media histórica. Aquí los datos sobre la temporada de huracanes 2026.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀.



- Se pronostican… pic.twitter.com/WgGGGCcfdW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 22, 2026

¿Cuántos huracanes y ciclones se esperan para el 2026?

Las estimaciones oficiales proyectan la formación de entre 18 y 21 fenómenos tropicales en esta cuenca; de este grupo, se calcula que al menos 4 o 5 tienen el potencial de evolucionar a huracanes de gran magnitud.

En el otro extremo, el Atlántico muestra una tendencia hacia la moderación, con una expectativa de entre 11 y 15 sistemas, donde solo 1 o 2 alcanzarían categorías de alta intensidad. El factor determinante este año será la transición hacia el fenómeno de "El Niño".

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Con una probabilidad del 61 por ciento de manifestarse plenamente entre mayo y julio, se espera que su influencia se intensifique durante el periodo crítico de agosto a octubre, pudiendo alcanzar niveles de alta magnitud hacia el invierno.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias y huracanes en México?

Ante la llegada del ciclo pluvial, la estrategia de prevención ha comenzado a articularse desde Veracruz, donde representantes de las 32 entidades del país establecieron los protocolos de respuesta.

La vigilancia de este año se apoya en una red de monitoreo global que incluye al programa Copernicus y a la NOAA, permitiendo emitir alertas con una precisión geográfica mucho mayor. El objetivo es que la información técnica sobre el inicio de las tormentas se convierta en una herramienta de protección directa para la población.