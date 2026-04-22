Estos son los nombres de los huracanes para la temporada 2026: ¿Qué estados se verán afectados?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló la lista oficial de los nombres de los huracanes que se prevén para la temporada de ciclones 2026, tanto para el Océano Pacífico como para el Océano Atlántico.

Este año, autoridades prevén una actividad intensa debido a los efectos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO/ENOS), especialmente en el Pacífico, afectando diversos estados.

¿Cuántos huracanes se esperan en México?

La temporada de ciclones está prevista que inicie a mediados de mayo de 2026 para el Pacífico, mientras que en el Atlántico arranca oficialmente el 1 de junio, de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque expertos han asegurado que "El Niño" se encuentra en una fase neutra, a mediados de julio y agosto podría reiniciar actividad, por lo que se espera que la temporada sea menos activa en el Atlántico debido al calentamiento de aguas.

Oceano Pacifico

Con base en estimaciones, para la cuenca del Pacífico se espera de 18 a 21 sistemas con nombre, donde al menos 5 huracanes podrían alcanzar la categoría mayor con base en la escala Saffir-Simpson.



Tormentas tropicales: 9-10

9-10 Huracanes categoría 1 o 2 : 5 a 6

: 5 a 6 Huracanes de categoría 3 a 5: 4-5

En el gráfico te compartimos el #Pronóstico de #CiclonesTropicales 2026 para la cuenca del #Pacífico. Se espera que de los 18 a 21 sistemas con nombre, de 4 a 5 sean huracanes de categoría mayor pic.twitter.com/UbhgcdbRcE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

Oceano Atlantico:

De los 11 a los 15 sistemas con nombre que se pronostican, al menos 2 alcanzarán la categoría de superhuracanes.



Tormentas tropicale s: 7-8

s: 7-8 Huracanes categoría 1 o 2 : 3-5

: 3-5 Huracanes de categoría 3 a 5: 1-2

Te compartimos en el gráfico el #Pronóstico de #CiclonesTropicales 2026 para la cuenca del #Atlántico. De los 11 a las 15 sistemas con nombre que se pronostican, entre 1 y 2 sistemas serían #Huracanes de categoría mayor pic.twitter.com/P9gAEjFP05 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

Lista oficial de los huracanes en México para este 2026

Los nombres de los huracanes se cambian para facilitar la identificación, comunicación y alerta temprana de estos fenómenos. Cabe decir que algunos se retiran y sustituyen solo si la tormenta fue extremadamente mortífera. De acuerdo con la lista oficial, los huracanes se nombrarán:

Cuenca del Pacífico (15 de mayo)

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier.

Te presentamos la lista de nombres que se emplearán este año para nombran a los #CiclonesTropicales que se desarrollen en el océano #Pacífico pic.twitter.com/cFY8yJZdGg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

Cuenca Atlántico (1 de junio)

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Los nombres que se utilizarán para identificar a los #CiclonesTropicales este 2026 en el océano #Atlántico, puedes consultarlos en el gráfico pic.twitter.com/mSZXelHrac — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

¿Qué estados se verán afectados por los huracanes en 2026?

Debido a que se prevé una actividad mayor por arriba del promedio, los estados que se podrían ver afectados principalmente por huracanes en el Pacífico son:



Baja California Sur

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Nayarit

Oaxaca

Para el golfo de México, aunque "El Niño" permitirá menor formación de huracanes, l os vientos y las lluvias podrían ocasionar afectaciones en:

