¡Se esperan 96 horas de lluvia continua!: México tendrá “triple diluvio”

El clima en México se prepara para un cierre de abril turbulento. Durante las próximas 96 horas, el mapa nacional se convertirá en un tablero donde tres sistemas meteorológicos distintos jugarán un papel crucial, provocando lo que se perfila como un "triple impacto": lluvias persistentes, vientos huracanados y una onda de calor que no da tregua.

El miércoles: El inicio de la inestabilidad y días lluviosos

A partir de este miércoles 22 de abril, la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad desde ambos océanos pondrá bajo el agua a diversas regiones. Los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México serán los más afectados con lluvias puntuales fuertes. No se trata solo de agua; el pronóstico advierte sobre posibles descargas eléctricas y caída de granizo que podrían complicar la jornada.

Mientras el centro y sur se mojan, un nuevo frente frío entrará por el noroeste, castigando a Baja California y Sonora con rachas de viento de hasta 60 km/h y un oleaje que alcanzará los tres metros de altura en la costa peninsular.

Jueves y viernes: Entre el diluvio y el calor

Para el jueves, el panorama se complica. El frente frío se estacionará en el norte, uniéndose a una "línea seca" que elevará la intensidad de los vientos en Chihuahua y Durango, alcanzando rachas de 70 km/h. Simultáneamente, el oriente y sureste del país continuarán recibiendo lluvias constantes.

Sin embargo, el fenómeno más desconcertante es la persistencia de una onda de calor. Mientras algunos buscan el paraguas, habitantes de Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca enfrentarán temperaturas que superarán los 40 grados. Esta dualidad climática obligará a la población a extremar precauciones: desde protegerse de inundaciones y deslaves en zonas bajas, hasta evitar golpes de calor en las regiones más áridas.

Autoridades emiten advertencias por 96 de lluvias

Las autoridades advierten que estas 96 horas de actividad meteorológica no son menores. La acumulación de agua podría elevar el nivel de ríos y arroyos, mientras que los fuertes vientos en el norte y las costas tienen el potencial de derribar anuncios publicitarios y árboles.

Hacia el viernes 24, el frente frío se mantendrá estacionario, prolongando los chubascos en el noreste, particularmente en Nuevo León y Tamaulipas. Al mismo tiempo, el frío de las madrugadas en las zonas serranas contrastará con el calor sofocante del mediodía en el resto del país, marcando una de las semanas más erráticas en lo que va del 2026.

