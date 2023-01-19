¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2023 y todo lo que debes saber?

El Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes del país asíatico, festejo que también es conocido como la Fiesta de la Primavera o el Año Nuevo Lunar. Esta celebración siempre varía de fecha ya que se puede celebrar entre el 21 de enero y el 20 de febrero; pero, ¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2023?

El Año Nuevo Chino está basado en el calendario lunisolar, el cual es utilizado tradicionalmente en China, y se centra en las fases del Sol y la Lunar.

Por lo que el Año Nuevo Chino inicia en la segunda luna nueva, después del solsticio de Invierno, con lo que se marca el final del invierno y el inicio de un nuevo año. Basado en ello, el Año Nuevo Chino 2023 iniciará el próximo domingo 22 de enero.

El Año Nuevo Chino da la bienvenida a la felicidad, ayuda a demoler lo viejo y atraer lo nuevo. Para varios países asiáticos es una fecha cargada de supersticiones y creencias.

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¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino 2023?

La celebración del Año Nuevo Chino 2023 durará 15 días a partir del domingo 22 de enero, de los cuales tres son considerados oficiales por el gobierno Chino, en los cuales se realizarán diferentes danzas.

El color rojo es el protagonista de la celebración del Año Nuevo Chino 2023, ya que para ellos representa el éxito y la buena fortuna.

Durante las dos semanas de la celebración del Año Nuevo Chino, las calles lucen decoradas, se realizan la danza del león y la del dragón, se dan regalos, hay desfiles, emblemas y fuegos artificiales.

Al igual que en occidente, en la celebración del Año Nuevo Chino 2023 no puede faltar una buena cena, donde se consumen alimentos típicos como pescado, empanadas o rollos primavera.

A muchos de los platos se les asignan significados simbólicos. Por ejemplo, a los dumplings se les da la forma de lingotes de oro para invocar la buena fortuna.

Otro rasgo importante del Año Nuevo Chino es que cada año lunar está representado por un animal del zodiaco chino.

Hay 12 animales asociados con cada Año Nuevo Chino como la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

