¿Quieres adelantar los regalos navideños? El Cyber Monday 2026, una de las temporadas de descuentos más esperadas del año, está a punto de llegar a México; te compartimos las fechas clave y todo lo que debe saber sobre los próximos días de ofertas.

¿Qué es el Cyber Monday?

A diferencia de otros descuentos, el Cyber Monday 2026 es un evento de compras exclusivamente para tiendas en línea.

Este evento de ofertas suele realizarse el lunes posterior al Black Friday.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2026 en México y cuánto dura?

¡Anótalo en el calendario! El Cyber Monday 2026 en México comenzará desde las primeras horas del lunes 30 de noviembre 2026.

Este evento dura únicamente un solo día, por lo que los mexicanos tendrán 24 horas para disfrutar de la temporada de ofertas.

¿Qué esperar de las ofertas del Cyber Monday 2026 en México?

A pesar de que el Cyber Monday 2026 en México comienza el lunes 30 de noviembre, algunas plataformas habilitan los descuentos y ofertas algunos días antes, extendiendo sus promociones durante la semana.

Se esperan rebajas generales que van del 30% al 40%, con descuentos máximos que pueden alcanzar hasta el 80% en productos seleccionados según reportes de algunas personas.

Consejos para comparar seguros y aprovechar los descuentos del Cyber Monday

Para comparar seguros y aprovechar las ofertas durante eventos de comercio electrónico como el Cyber Monday, es importante.