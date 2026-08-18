¿Qué día se verá la conjunción de la Luna y Saturno?

El calendario astronómico ofrece un nuevo espectáculo imperdible para los amantes de la observación nocturna: la conjunción entre la Luna y Saturno. Durante este fenómeno, el satélite natural de la Tierra y el famoso planeta de los anillos parecerán acercarse en el firme, ofreciendo una vista panorámica ideal para observadores tanto aficionados como experimentados.

A diferencia de otros eventos astronómicos donde se requieren equipos especializados, este encuentro planetario podrá disfrutarse a simple vista desde muchos lugares del planeta, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

🪐🔭You Can Actually See Saturn’s Rings From Your Backyard — Here’s How



🪩🪐Saturn is one of the easiest planets to spot from Earth. To the naked eye it looks like a steady yellowish “star” that doesn’t twinkle.✨With binoculars it already appears slightly elongated. Point a… pic.twitter.com/woVSSOsMZN — Global Updates 24*7 (@Global_93101) August 13, 2026

¿Qué distancia hay entre la Luna y Saturno?

Aunque desde la perspectiva de la Tierra ambos cuerpos parecerán estar casi pegados en el espacio, se trata únicamente de una ilusión óptica porque sus órbitas estarán perfectamente alineadas.

En la realidad, la distancia física entre ellos es gigantesca. Nuestro satélite se encuentra a una distancia aproximada de 384,400 kilómetros de la Tierra. El planeta gigante gaseoso se ubica a más de 1,300 millones de kilómetros de nuestro planeta en este punto de su órbita.

Por lo tanto, los dos astros continuarán separados por cientos de millones de kilómetros en el espacio profundo, aunque puedan parecer cercanos durante este espectáculo en el cielo nocturno.

¿Cuándo ver la conjunción de la Luna y Saturno?

El momento cúlmine para apreciar este acercamiento dependerá del huso horario de cada región, pero la fase principal del fenómeno será visible durante las primeras horas de la noche.

El evento astronómico alcanzará su punto de máxima proximidad visual durante la noche del evento programado en el calendario de este mes. Para ubicar los astros en el firmamento, solo basta con buscar la Luna brillante y fijar la vista en el punto luminoso de tono amarillento constante que se posicionará muy cerca de ella: ese resplandor corresponde a Saturno.

¿Cuál es la hora idónea para ver la conjunción de la Luna y Saturno?

La ventana de observación perfecta comienza a partir de la salida de la Luna sobre el horizonte, justo después del anochecer local.

Para disfrutar al máximo del espectáculo, se recomiendan los siguientes puntos:

El mejor momento para observar el fenómeno va desde la medianoche hasta las horas previas al amanecer, cuando ambos objetos alcanzan su mayor altura en el cielo.

Se aconseja buscar lugares alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, como zonas rurales o miradores.

Aunque la conjunción se aprecia a simple vista, si deseas usar prismáticos o un telescopio pequeño esto te permitirá distinguir la forma ovalada de Saturno y, si la suerte está de tu lado, la estructura de sus característicos anillos.

