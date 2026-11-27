Las bajas temperaturas y la llegada de una tormenta invernal obligaron a modificar los horarios de entrada y salida en algunas escuelas de México. Ante estos ajustes, madres, padres y alumnos se preguntan cuánto tiempo estarán vigentes las medidas y, sobre todo, cuándo terminará el horario de invierno para que las escuelas de la SEP regresen a sus horarios habituales.

¿Cuándo termina el horario invernal de la SEP?

Ante el descenso de las temperaturas, las escuelas aplicaron un cambio de horario desde el 3 de noviembre al 19 de febrero, recorriendo la entrada del turno matutino media hora y la salida de los alumnos.

Para algunos alumnos se extenderá hasta el 26 de febrero debido a las bajas temperaturas que se registrarán en su estado.

¿En qué estados aplica el cambio de horario escolar por temperaturas bajas?

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027, se recorrerá media hora más tarde el horario de entrada y salida en las escuelas públicas y particulares de educación básica.

Nivel educativo Hora de entrada Hora de salidaEducación

Inicial Escolarizada 08:30 hrs. 15:30 hrs.Educación

Preescolar, turno matutino 09:30 hrs. 12:30 hrs.Educación

Preescolar, turno vespertino 13:30 hrs. 16:30 hrs.

Educación Primaria, turno matutino 08:30 hrs. 13:30 hrs.

Educación Primaria, turno vespertino 13:45 hrs. 18:30 hrs.

Educación Secundaria General, turno matutino 07:30 hrs. 13:30 hrs.

Educación Secundaria General, turno vespertino 13:40 hrs. 19:30 hrs.

Educación Secundaria Técnica, turno matutino 07:30 hrs. 13:45 hrs.

Educación Secundaria Técnica, turno vespertino 14:00 hrs. 20:00 hrs.

En San Luis Potosí también aplica este cambio de horario escolar invernal. Los estudiantes pueden llevar ropa abrigadora aunque no sea parte del uniforme, sin restricción de colores o diseños.

Turno matutino: 30 minutos de tolerancia en la entrada

Turno vespertino: salida 30 minutos antes

¡Ahijadxs, primero está la salud de nuestras niñas y niños! 💚❄️



Ya tenemos horario invernal en las escuelas y podrán ir bien abrigaditos, sin restricciones de uniforme. Sigamos las indicaciones de los planteles educativos para proteger su salud. 🙌



¡A cuidarnos mucho y a… pic.twitter.com/TtRRgNrac8 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 25, 2026

Y para Querétaro aplicará el horario invernal del 17 de noviembre al 19 de febrero, recorriendo la entrada del turno matutino media hora para dar incio a las clases a las 8:30 de la mañana.