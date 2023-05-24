¡Carrera lunar! Saturno rompe récord al ser el planeta con más lunas del Sistema Solar

¡Es momento de actualizar los libros de ciencia! Un equipo de astrónomos de la Universidad de Columbia Británica revelaron que Saturno le ha arrebatado la primera posición a Júpiter como el planeta con más lunas en el Sistema Solar.

De acuerdo con los expertos, Saturno cuenta con un total de 145 cuerpos celestes atraídos por su gravedad, que giran alrededor del planeta a entre 9,5 y 29 millones de kilómetros de distancia.

Así serían las nuevas lunas de Saturno detectadas por astrónomos

El descubrimiento que lo cambiaría todo se llevó a cabo de la mano con expertos del Instituto de Astronomía y Astrofísica Academia Sinica de Taiwán, que utilizó una técnica conocida como 'desplazamiento y apilamiento' para encontrar lunas saturnianas más débiles, es decir, un poco más pequeñas que las ya detectadas.

La técnica consiste en cambiar un conjunto de imágenes secuenciales a la velocidad a la que la Luna se mueve por el cielo, lo que da como resultado una mejora de la señal cuando se combinan todos los datos y permite ver satélites que eran demasiado débiles para observarse en imágenes individuales.

¿Cómo son las nuevas lunas de Saturno descubiertas por astrónomos?|Pexels

Aunque la revelación es realmente asombrosa, el estudio comenzó en 2019 cuando los astrónomos presentaron las lunas en una búsqueda meticulosa de las imágenes del Telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT); sin embargo, en aquel entonces el simple hecho de encontrar un objeto cerca de Saturno no era suficiente.

Ahora, gracias a los avances tecnológicos se ha demostrado que todas las lunas nuevas pertenecen a la clase de satélites irregulares, que se cree fueron capturados por Saturno hace mucho tiempo.

¿Cuántas lunas tiene Saturno en total?

El nuevo descubrimiento indica que para 2023, Saturno alberga un total de 145 lunas, las cuales en su mayoría son satélites irregulares que se caracterizan por sus órbitas grandes, elípticas e inclinadas.

Se piensa que este planeta logró albergar más de 100 lunas como resultado de colisiones, donde los satélites actuales son restos de uno o más choques de las lunas capturadas originalmente.

Gracias al nuevo hallazgo Júpiter, planeta que alberga 92 lunas, le abrió pasó al nuevo 'Rey' del Sistema Solar que reúne más de 100 satélites orbitando a su alrededor.