¡Más de 10 mil mdp! El millonario financiamiento que perfila el INE para 2027

Más de 10 mil 842 millones de pesos es la bolsa que el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila para el financiamiento público federal de partidos políticos y candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2027; el monto fue aprobado en un anteproyecto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPyPP) del instituto.

La cifra contempla distintos rubros, desde las actividades ordinarias de los partidos hasta los recursos destinados a campañas, candidaturas independientes, actividades específicas y promoción del liderazgo político de las mujeres.

El anteproyecto fue aprobado este 17 de agosto y todavía deberá seguir el proceso correspondiente dentro del Instituto Nacional Electoral.

¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en 2027?

Del monto proyectado, 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos corresponden a las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

Dentro de esta bolsa están contemplados los partidos de reciente creación Paz y Somos México, que recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2% del financiamiento ordinario.

El resto de los recursos se distribuirá entre las seis fuerzas políticas nacionales que participaron en la elección federal de 2024.

¿Cuánto dinero habrá para las campañas de 2027?

En 2027 habrá una particularidad electoral: únicamente se renovará la Cámara de Diputados y Diputadas.

Por ello, el INE estableció una bolsa de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos para gastos de campaña; el cálculo corresponde al 30% del financiamiento ordinario de cada partido político, de acuerdo con lo aprobado por la comisión.

Para las candidaturas independientes, el anteproyecto contempla 47 millones 275 mil 990 pesos.

Ese monto será distribuido entre las personas que consigan el registro como candidatas o candidatos independientes.

INE contempla recursos para actividades específicas y liderazgo político de las mujeres

El financiamiento no se limita a las actividades ordinarias y las campañas.

La CPyPP aprobó también 236 millones 379 mil 951 pesos para actividades específicas, bajo la misma lógica de distribución establecida constitucionalmente.

Además, el INE determinó que cada partido deberá destinar por lo menos 3% de su financiamiento ordinario a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

El monto global destinado a este concepto será de 236 millones 379 mil 950 pesos, mientras que en materia de prerrogativas, el anteproyecto contempla 315 millones 173 mil 272 pesos.