¿Otro fin de semana de ofertas? El Black Friday 2026, es una de las temporadas de descuentos más esperadas del año, marcando el arranque de las compras navideñas y de fin de año con decenas de rebajas; te compartimos las fechas exactas, cuánto dura y qué pasará en México.

¿Cuánto dura el Black Friday 2026 en México? Fecha en la que inician las rebajas

Anótalo en el calendario. El Black Friday en México comenzará el viernes 27 de noviembre 2026 , contando con la participación de algunas tiendas importantes.

La temporada de descuentos únicamente durará un día; sin embargo, algunos establecimientos suelen extenderlo todo el fin de semana y juntar con el Cyber Monday.

¿Qué pasa el fin de semana del Black Friday 2026 en México?

Aunque el Black Friday suele ser más común Estados Unidos, algunas tiendas mexicanas, supermercados, marcas tecnología y plataformas de comercio suelen lanzar promociones especiales a lo largo del viernes y fin de semana.

Por lo general, se pueden encontrar descuentos directos, meses sin intereses y ofertas exclusivas en canales digitales.

Diferencias entre el Black Friday y Cyber Monday

A preparar la cartera. La principal diferencia actual entre el Black Friday y el Cyber Monday radica en los canales de venta en los que se aplican las ofertas y descuentos; estas son las diferencias principales.

Black Firday:

Incluye ofertas tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea.

Destaca en rebajas generales como ropa, calzado, artículos para el hogar, juguetes, pantallas y electrodomésticos.

Predominan las grandes tiendas departamentales, supermercados y cadenas minoristas tradicionales.

Suele implicar filas en sucursales, horarios especiales y promociones que duran todo el fin de semana.

Cyber Monday:

Se realiza exclusivamente por internet mediante sitios web y aplicaciones.

Se enfoca principalmente en tecnología, computadoras, gadgets , videojuegos, software , suscripciones y viajes.

, videojuegos, , suscripciones y viajes. Permite comprar sin desplazarse, aprovechando ofertas relámpago digitales y envíos a domicilio.

Recomendaciones antes de comprar en el Black Friday 2026 en México