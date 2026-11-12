Comprar un auto nuevo también implica estar pendiente de sus trámites, y uno de los más importantes es la verificación vehicular. En la Ciudad de México, los vehículos recién registrados tienen un plazo para cumplir con esta obligación, pero dejar pasar la fecha puede traer multas y restricciones para circular.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece un periodo específico para los automóviles que obtienen placas por primera vez. Además, hay excepciones para quienes consiguen el holograma doble cero (00).

¿Cuándo le toca verificar a un auto nuevo en CDMX?

Los automóviles que se registran por primera vez en la Ciudad de México tienen 180 días naturales para realizar y aprobar la verificación vehicular. El plazo comienza a contar desde la fecha de expedición de la tarjeta de circulación, no desde el día en que se compró el vehículo.

La misma disposición aplica para los automóviles que ya estaban registrados en la capital, pero cambian de placas.

Existe una excepción para los vehículos que obtienen el holograma doble cero (00), pues pueden quedar exentos de verificar sus emisiones hasta por tres semestres posteriores al periodo en que consiguieron esta constancia, de acuerdo con su vigencia.

Es importante considerar que los vehículos nuevos candidatos al holograma 00 están exceptuados de la multa por verificación extemporánea durante sus primeros dos años, contados desde la fecha de su primera enajenación.

El próximo 16 de noviembre no habrá servicio en los centros de verificación de la CDMX, reanudamos servicio el 17 de noviembre en horario normal de 8 a 19 horas. #verificacionvehicular #verificacionvehicularcdmx #hoynocircula #Verificacioncdmx #Verificacion #verificentros https://t.co/j17ExGpQ44 — Verificentros CAMSA (@verificentros) November 11, 2026

¿Qué pasa si un auto nuevo no hace la verificación en CDMX?

Si transcurren los 180 días naturales sin que el automóvil acredite la verificación, el propietario deberá pagar una multa por verificación extemporánea para regularizar su situación.

Además, mientras no tenga un holograma vigente, tendrá que respetar las restricciones del programa Hoy No Circula, por lo que no podrá circular libremente todos los días.

Una vez realizado el pago de la multa, el propietario cuenta con 30 días naturales, a partir del día siguiente, para llevar el vehículo a un taller mecánico o al verificentro correspondiente. Para acudir a este último deberá contar con una cita.

Antes de pagar, conviene revisar que el automóvil no tenga adeudos de tenencia, refrendo, infracciones de tránsito o sanciones ambientales, pues estos pendientes pueden impedir que se complete el trámite.

¿Qué documentos necesito presentar a la hora de la verificación?

Para evitar contratiempos en el verificentro, es importante acudir con la documentación necesaria y revisar que el vehículo no tenga adeudos pendientes.

De acuerdo con la Sedema, los propietarios o poseedores legales deben presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional, entre otras).

Tarjeta de circulación.

Ambas placas de circulación instaladas en el vehículo.

Comprobante de pago de la multa por verificación extemporánea, cuando corresponda.

Cita previamente programada, de preferencia.

También es necesario que el automóvil se encuentre en buenas condiciones mecánicas y que no tenga adeudos por tenencia, infracciones o sanciones ambientales.

Si el propietario no cuenta con alguna de las placas por robo o extravío, deberá presentar el acta correspondiente ante el Ministerio Público, Fiscalía o Juez Cívico, según el caso.

¿Cómo sacar una cita para hacer la verificación de un auto en CDMX?

El trámite se realiza a través del sistema oficial Verificitas CDMX. Para reservar un espacio, sigue estos pasos:

1. Ingresa al portal de Verificitas CDMX.

2. Selecciona la alcaldía donde deseas realizar el trámite.

3. Elige el verificentro de tu preferencia.

4. Consulta los horarios disponibles y selecciona el que más te convenga.

5. Completa los datos solicitados y confirma la cita.

La Sedema también señala que puedes solicitar el servicio directamente en un verificentro sin cita, siempre que exista disponibilidad y no se afecte la atención de quienes reservaron previamente.