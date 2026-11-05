Russell Brand, actor y comediante británico que estuvo casado con la cantante Katy Perry, podría pasar varios años en prisión luego de ser declarado culpable de violación y tres delitos de agresión sexual en Reino Unido.

El veredicto se dio a conocer este jueves 5 de noviembre de 2026, después de un juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Aunque todavía no se determina cuántos años deberá permanecer en prisión, la legislación británica contempla penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua por el delito de violación.

¿Cuántos años de prisión podría recibir Russell Brand?

De acuerdo con las directrices del Consejo de Sentencias de Inglaterra y Gales, el delito de violación contempla una pena máxima de cadena perpetua.

Sin embargo, las condenas dependen de las circunstancias de cada caso. Las directrices establecen un rango de entre cuatro y 19 años de prisión para este delito, aunque en situaciones de gravedad excepcional, como campañas de violación, pueden imponerse condenas superiores a los 20 años.

En el caso de Russell Brand, el actor fue declarado culpable de un cargo de violación, por lo que podría recibir una pena dentro de estos parámetros, dependiendo de la valoración que realice el juez.

A esto se suman los tres delitos de agresión sexual por los que también fue encontrado culpable. Para esta conducta, la legislación británica contempla una pena máxima de 10 años de prisión por cada delito.

No obstante, esto no significa que las penas máximas deban sumarse automáticamente. Cuando una persona es declarada culpable de varios delitos, el juez debe valorar el conjunto de las conductas y determinar si las condenas se cumplen de manera simultánea o consecutiva.

#ÚLTIMAHORA | Russell Brand: culpable y bajo custodia



Un jurado en #Londres declaró culpable al actor y comediante británico de un cargo de violación y tres de agresión sexual, por hechos relacionados con cuatro mujeres. pic.twitter.com/E4mKjQwNFF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2026

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Russell Brand?

Después de que se anunciara el veredicto, el juez Joel Bennathan señaló que el actor enfrentaría una condena significativa de prisión.

Debido a la gravedad de los delitos por los que fue declarado culpable, el magistrado determinó que debía permanecer bajo custodia, por lo que ya no continuará el proceso en libertad bajo fianza.

La audiencia de sentencia se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando se conocerá el castigo que deberá cumplir por los cuatro delitos sexuales.