Durante la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a México, el mandatario aseguró que en Cuba persistían valores como libertad, amor, humanidad y voluntad por servir a los pobres, sin embargo, la realidad reflejaría lo contrario: un país oprimido por la tiranía de su gobierno .

Mientras Cuba enfrenta su peor crisis económica en 30 años, que alimenta el descontento social con incontables protestas, el presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó, durante un discurso en su vista al estado de Campeche, que su gobierno se distingue porque "creemos que es más fuerte la generosidad que el egoísmo".

En tanto, más de ocho millones de cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza del Banco Mundial, en poco más de cuatro minutos, Díaz-Canel afirmó que como líder de Cuba, se promueven valores como la empatía, la cual es "más fuerte que el odio; más eficiente la colaboración que la competencia".

La realidad en Cuba ante el contraste de Miguel Díaz-Canel|REUTERS

De igual forma, el presidente de Cuba enfatizó que constantemente se estimula la libertad antes que la prohibición. Cuando en 2021, las autoridades de su país criminalizaron a casi todas las personas que participaron en las protestas de julio de 2021, incluidos algunas niñas y niños.

Creemos que es más fuerte la generosidad que el egoísmo; más poderosa la empatía que el odio; más eficiente la colaboración que la competencia; más constructiva la liberta que la prohibición, y más fructífera la confianza que la desconfianza Miguel Díaz-Canel

El discurso de Miguel Díaz-Canel se da a tan solo unas horas de qué familiares de presos por las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021, esperan liberación de presos políticos en su país.

"A los cubanos no nos sobra nada": Miguel Díaz-Canel

El presidente Miguel Díaz-Canel habló en representación de las cubanas y cubanos solidarios "que comparten lo que tienen, no lo que nos sobra, porque no nos sobra nada, excepto amor a la humanidad y voluntad de servir a los pobres de la tierra".

Por el contrario, cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que Cuba tiene un más de un millón 654 mil 684 emigrantes, lo que supone un 14,6% de su población, por la falta de oportunidades económicas y la represión de las libertades individuales.

Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado a Cuba como un país carente de la libertad de expresión, pese a ello, Díaz-Canel afirmó que "la irrevocable voluntad de continuar consolidando el legado de nuestros antecesores y ser fiel a su mandato", cuando