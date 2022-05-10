Localizan 44 cuerpos en escombros de edificio bombardeado por Rusia

El ejército de Rusia continúa su ofensiva en el sureste de Ucrania, focalizada ahora en la región prorrusa del Donbas y en la ciudad de Mariupol, donde trata de hacerse con las instalaciones de la acería Azovstal, señala el informe diario publicado por el Estado General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Localizan decenas de cuerpos en escombros de edificio.

Las fuerzas rusas y los separatistas de Lugansk han alcanzado la frontera administrativa de esta república autoproclamada en el este de Ucrania, según el último parte del Ministerio de Defensa de Rusia.

Rusia ha intensificado su ofensiva en el este de Ucrania y ha bombardeado la ciudad de Odesa. Mientras, Estados Unidos ha decidido acelerar el envío de armas a Kiev mediante un mecanismo establecido durante la Segunda Guerra Mundial. Joe Biden firmó la aplicación a Ucrania de la Ley de Préstamo y Arriendo, la ley firmada por Franklin D. Roosevelt en 1941 que permite al presidente de Estados Unidos "vender, transferir, prestar, alquilar o entregar" material de guerra a cualquier país que Estados Unidos considere "vital para su defensa".

Aviones de combate desplegados por España interceptan aviones rusos.

Los ocho aviones de combate F-18 Hornet desplegados por España en la misión de vigilancia del espacio aéreo de Lituania han participado en la última semana en seis interceptaciones de aviones militares de la Federación Rusa, dentro de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN.

Al menos 100 civiles permanecen en la acería de Azovstal, en Mariupol, que está asediada por el ejército ruso, según informa este martes un ayudante del alcalde de esta ciudad. "

Localizan 44 cuerpos en escombros de edificio.

Un total de 44 cuerpos de ciudadanos fallecidos han sido localizados entre los escombros de una casa destruida por los bombardeos de Rusia en Izium, según informa este martes el jefe de la Adminsitración Militar Regional de Jarkov, Oleh Synehubov.

Fallecidos en Ucrania supera por miles a la cifra oficial.

El responsable de la misión de Observación de Derechos de la ONU ha asegurado, también, que el número real de civiles fallecidos en Ucrania supera "por miles" a la cifra oficial facilitada hasta ahora, que asciende a 3,381.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes estar preocupado porque considera que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "no encuentra una salida" que ponga fin a la guerra de Ucrania después de no haber logrado ocupar el país, por lo que la Casa Blanca está "estudiando" qué hacer al respecto.

Estados Unidos tiene indicios de que los rusos expulsan a ucranianos de su país por la fuerza y los envían a Rusia, afirmó este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby. Se estima que 1.2 millones de personas fueron deportadas a Rusia y recluidas en campamentos.

La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha llegado este martes a Ucrania. Su primera parada ha sido la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, donde acusan a las fuerzas rusas de haber cometido atrocidades.

La plataforma rusa de vídeos Rutube, que pretende ser un competidor del gigante estadounidense YouTube, está inaccesible este martes tras ser víctima del "mayor ciberataque de su historia", según anunció la empresa en un comunicado.

Protesta de dos periodistas de Rusia contra guerra de Putin

Es la mañana del 9 de mayo, día de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, y la popular web “Lenta.ru”, un medio pro Kremlin, amanece llena de artículos antibelicistas que acusan a Putin de ser un "dictador paranoico" que quiere "arrastrar a Rusia al abismo", "a la guerra más sangrienta del siglo XXI".

Obviamente, la administración de la página, que tiene más de 200 millones de visitas mensuales, se apresuró inmediatamente a eliminar los artículos que, sin embargo, se pueden encontrar todavía en web.archive.org.

La sensacional protesta parte de dos periodistas del propio medio, Egor Polyakov y Alexandra Miroshnikova. "Teníamos que hacerlo hoy. Queríamos recordar a todos por qué lucharon realmente nuestros abuelos en este hermoso 'Día de la Victoria': por la paz", ha afirmado Polyakov, de 30 años, a The Guardian .

