Rosario Piedra presume logros de la CNDH mientras el país sigue lleno de desaparecidos

En medio de cuestionamientos, reclamos y señalamientos directos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso para presentar su Informe 2025.

Mientras la titular de la CNDH presumía cifras a la baja en quejas y recomendaciones, legisladores de oposición pusieron en duda los datos y acusaron a la Comisión de minimizar la crisis de derechos humanos, alinearse con el gobierno federal y abandonar causas clave como la libertad de expresión y el derecho a la salud.

¿Qué dijo Rosario Piedra sobre las violaciones a derechos humanos?

Durante su intervención, Piedra Ibarra aseguró que las violaciones graves a derechos humanos han disminuido de manera significativa, particularmente en el ámbito federal.

“Las violaciones graves han casi desaparecido del listado de violaciones a derechos humanos más frecuentes entre las autoridades federales. En 2025 llegaron a 204.2 quejas diarias, es decir, más de mil 412 %, que hace 34 años”, afirmó.

La declaración generó reacciones inmediatas entre legisladores, quienes cuestionaron la veracidad de las cifras frente a un país marcado por la violencia, las desapariciones y las detenciones arbitrarias.

Legisladores acusan cifras maquilladas

Desde la tribuna, diputadas y senadoras de distintos partidos contrastaron el discurso oficial con lo que, aseguran, ocurre fuera del recinto legislativo.

La diputada del PRI, Ana Isabel González, fue contundente:

“... Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá afuera de esta Honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado...”

“La mejor del mundo”: Rosario Piedra Ibarra aseguró no servir caprichos

Rosario Piedra no solo defendió su gestión, sino que aseguró que la CNDH es un referente internacional en materia de derechos humanos.

“... . La CNDH se ha consolidado como una de las instituciones nacionales de derechos humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia de todo el mundo...”

Sin embargo, desde Movimiento Ciudadano recordaron que la percepción internacional es muy distinta. La diputada Laura Hernández citó directamente a organismos de Naciones Unidas:

“...el Comité de Organizaciones de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa... decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Rectora porque a su juicio existen indicios fundados de que la desaparición forzosa en México es una práctica generalizada y sistemática...”

Salud y libertad de expresión, los grandes ausentes

Durante la comparecencia también se abordaron dos temas sensibles: la crisis en el sistema de salud y la falta de defensa de la libertad de expresión por parte de la CNDH.

La senadora priista Anabel Ávalos cuestionó directamente la omisión del organismo: “El derecho a la salud más que olvidado, sin medicamentos, sin vacunación, con una epidemia de sarampión”.

En el mismo sentido, la diputada panista Silvia Patricia Jiménez acusó una renuncia explícita a funciones esenciales:

“...Con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no defiende con firmeza la libertad de expresión, renuncia a una de sus funciones esenciales...”

Como no es de extrañarse, la sesión cerró sin acuerdos, pero con una certeza: el papel de la CNDH sigue bajo la lupa, tanto dentro como fuera del Congreso.