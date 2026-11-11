¡Culiacán se queda sin fiesta! Cancelan el Palenque de la Feria Ganadera por amenazas y violencia

El Palenque de la Feria Ganadera de Sinaloa, en Culiacán, fue cancelado por tercer año consecutivo ante las amenazas y los hechos de violencia registrados en la zona.
La suspensión dejó sin conciertos a miles de personas que ya tenían boletos para ver a agrupaciones como Banda MS, Los Tucanes de Tijuana y Los Alegres del Barranco.
Violencia los vuelve a dejar sin palenque
La decisión ocurre después de que sujetos armados atacaran las taquillas del recinto, donde dispararon e incendiaron parte de las instalaciones.
Además, se reportó la aparición de narcomantas, lo que incrementó la preocupación por las condiciones de seguridad.
Aunque se había anunciado el despliegue de miles de elementos para proteger la feria, los conciertos no podrán realizarse.
La cancelación vuelve a afectar la vida cotidiana de los habitantes de Culiacán, quienes pierden un espacio de entretenimiento y convivencia ante un escenario de violencia que también impacta las actividades públicas.