¿Cupido está perdiendo terreno en México? Día del Soltero revela cómo han cambiado las parejas

Este 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que invita a reflexionar sobre las relaciones y las distintas formas de vivir en pareja.

Pero, ¿el matrimonio sigue siendo la opción más común en México? El INEGI cuenta con estadísticas que permiten conocer cómo ha cambiado la situación conyugal de la población durante las últimas dos décadas.

¿Cada vez hay menos personas casadas en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la situación conyugal de la población mexicana de 15 años y más ha registrado cambios entre 2005 y 2025.

En su comunicado Estadisticas a propósito del Día del Amor y la Amistd, publicado el 12 de febrero de 2026, el organismo informó que el pocentaje de personas casadas pasó de 47.6% en 2005 a 36.3% en 2025.

En contraste, la proporción de quienes viven en unión libre aumentó durante el mismo periodo, al pasar de 11.1% a 17.6%.

Estos datos muestran una transformación en las formas de unicón de la población mexicana, aunque no significan necesariamente que las personas hayan dejado de buscar una relación sentimental.

¿Qué dice el INEGI sobre las parejas jóvenes?

El instituto también identificó diferencias entre hombre y mujeres de acuerdo con su edad. En 2025, entre la población de 15 a 29 años, se registró un mayor porcentaje de mujeres casadas y en unión libre en comparación con los hombres.

La diferencia fue de 3.6 puntos porcentuales en el caso de las personas casadas y de 5 puntos porcentuales entre quienes vivían en unión libre.

¿Qué significan estas cifras en el Día del Soltero?

Aunque el Día del Soltero invita hablar de quienes no tienen pareja, las cifras del INEGI permiten observar un panoram más amplio sobre cómo ha cambiado la situación conyugal en México.