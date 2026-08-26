Monterrey ofrece cursos gratis de manejo seguro para motociclistas con equipo incluido; fechasy horarios

¿Quieres mejorar tus habilidades al volante de tu moto y hacerlo de forma segura? ¡Esta es tu oportunidad! El Ayuntamiento de Monterrey, en alianza con el DIF Regio y la empresa Itálica, lanza una iniciativa sin precedentes: cursos completamente gratis de manejo seguro para conductores motociclistas.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fue quien dio a conocer esta importante noticia que beneficiará a cientos de motociclistas de la ciudad.

No importa si eres un conductor experimentado o si apenas estás comenzando en el mundo de las dos ruedas, este curso está diseñado para todos los niveles.

Itálica te proporcionará todo el equipo necesario: motocicleta, cascos, rodilleras y todo el equipo de seguridad requerido.

El curso se llevará a cabo el próximo sábado 29 y domingo 30 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque España de Monterrey.