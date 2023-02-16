INAI ofrece 18 curso en línea a través de su cento de capacitación

La transparencia y el acceso a la información pública son piedras angulares en la construcción de los gobiernos democráticos, por ello, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) ofrece un listado de cursos en línea sobre el acceso de datos e información pública.

El acceso a la información permite una mayor rendición de cuentas, además de contrarrestar la corrupción, ya que existe una mayor participación y escrutinio de la sociedad.

👩‍🎓 👨‍🎓Te invitamos a participar en la capacitación en línea que ofrece el INAI a través del #CEVINAI

✅Elige entre los distintos cursos disponibles el más adecuado para ti e inscríbete, son gratuitos. https://t.co/5CHN4PfInz pic.twitter.com/b9Y9mlB2Ov — INAI (@INAImexico) February 5, 2023

Estos cursos son anacrónicos, es decir, que los interesados pueden realizarlos de acuerdo con sus tiempos libres y al realizar las evaluaciones correspondientes pueden obtener una constancia por parte del INAI.

¿Qué significa CEVINAI?

El INAI tiene su propio centro de capacitación llamado CEVINAI, Centro de en donde las personas a través de un registro pueden acceder a los diversos cursos gratuitos en línea gratuitos.

¿Qué cursos en línea ofrece el INAI?

De acuerdo con el CEVINAI, hay al menos 18 cursos en línea que la ciudadanía puede tomar de forma gratuita y en los tiempos que considere adecuados. Para acceder a estos cursos gratuitos, las personas interesadas deberán realizar un registro en línea.

Sobre los cursos, el CEVINAI explica que cada uno puede estar integrado con al menos tres secciones en la que se introduzca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la reforma en materia de Transparencia y sensibilización sobre el tema.

Estos son algunos de los 18 cursos en línea que se ofrecen en el CEVINAI:

*Introducción a la Administración Pública Mexicana.

*Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

*Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

*Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

*Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad de datos personales

El INAI también ofrece a los usuarios una guía para realizar el registro a los cursos gratuitos en línea.

El INAI recomienda que para obtener una constancia de acreditación se debe reunir al menos una calificación en la evaluación de 100, es decir, 10 puntos, ya que en caso contrario, se volverá aplicar el examen hasta obtener la puntuación requerida por el sistema.

Tras acreditar alguno de los cursos gratuitos de CEVINAI, se podrá solicitar la constancia a través de internet.