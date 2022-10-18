Daniel Craig, condecorado por la princesa Ana igual que James Bond

Daniel Craig fue condecorado por la princesa Ana con la medalla de la Orden de San Miguel y San Jorge, por su contribución al cine, mismo reconocimiento que ostenta su personaje James Bond.

Este martes, el actor británico acudió al castillo de Windsor para recibir la medalla a manos de la princesa Ana, debido a que en enero la fallecida Reina Isabel II realizó el nombramiento.

A través de un mensaje compartido por la familia real en su cuenta de Twitter, se dio a conocer la condecoración del actor Daniel Craig, de 54 años de edad.

“Lo estábamos esperando” se lee en el mensaje compartido por la familia real, acompañado por una foto donde aparece el Daniel Craig inclinado mientras la princesa Ana le colocaba la medalla en el cuello.

We’ve been expecting you…



🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George - the same honour held by his character James Bond - in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL — The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022

“La princesa Real entrega a Daniel Craig la Orden de San Miguel y San Jorge, el mismo honor que ostenta su personaje James Bond, en reconocimiento a su destacada contribución al cine y al teatro”, se lee en el resto del mensaje.

¿Cuántas veces Daniel Craig interpretó a James Bond?

Aunque el agente secreto 007, James Bond, ha sido interpretado por varios actores a los largo de los años, el británico Daniel Craig se convirtió en uno de los favoritos del público, además de ser la única saga que lleva una continuidad narrativa.

Entre 2006 y 2021, Daniel Craig interpretó cinco veces al icónico personaje James Bond en las siguientes películas: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Spectre (2015) No time to die (2021).

Cabe destacar que la familia real británica tiene una relación cercana con el agente James Bond, y en 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, la Reina Isabel II grabó un video al lado del agente 007.

En el clip se vio a Daniel Craig caracterizado como su personaje de James Bond, buscando a la monarca en el palacio de Buckingham, después simularon estar en un helicóptero y lanzarse juntos en paracaídas sobre el estadio olímpico.

